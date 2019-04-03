Росстат: почти 80% российских семей не хватает денег на самое необходимое

Российской семье, чтобы «свести концы с концами», требуется минимальный доход в 58,5 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По данным социологов, 79,5% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое. "Большие затруднения" возникают у 14,6% семей.

Более половины российских семей (53%) не могут справиться с незапланированными тратами, такие как срочный ремонт жилья или замена предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

10,1% российских семей не в состоянии позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы хотя бы раз в два дня. Еще 21,1% не имеют финансовой возможности употреблять фрукты в любое время года.

Более трети российских семей (35,4%) не имеет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи подходящую по сезону обувь. Среди многодетных семей таких 40%.

Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год и др.

11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.

Согласно последнему опросу, многодетной семье (три и более детей) чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого не менее 82 тыс. рублей в месяц. Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. рублей, неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. рублей. Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 38,3 тыс. руб.

Напомним, согласно данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 снизились на 1,3%. В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Таким образом, падение реальные доходов россиян продолжается шестой год подряд. В 2017 году население РФ обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году - на 4,0%.