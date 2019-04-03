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Московский листок

Россия впереди Европы всей по количеству заключенных

Опубликовано 03.04.2019 в разделе комментариев 0

Россия впереди Европы всей по количеству заключенных

Россия несколько лет подряд сохраняет лидерство в списке европейских стран по количеству заключенных. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад экспертов Лозаннского университета. По данным на 2017 г. – январь 2018 г., в России насчитывалось более 418 заключенных на 100 000 жителей, что вчетверо больше среднеевропейского показателя (102,5 заключенного на 100 000 жителей).

Общая численность российских заключенных в 2018 г. составила 602 176 человек – больше, чем где бы то ни было в Европе, – и примерно соответствует населению такой страны, как Черногория. Следом идут Великобритания (84 373), Польша (73 822) и Франция (69 596 заключенных). В то же время Россия вошла в число стран, где в последние 10 лет наблюдалось наиболее значительное снижение численности заключенных – на 32,4%.

Также Россия обошла все европейские страны и по объему бюджета, который выделяется на содержание тюрем - 3,5 миллиарда евро. При этом на содержание заключенных приходится всего 1/7 тюремного бюджета или 2,5 евро на одного заключенного в день. В европейских странах на одного заключенного тратят в среднем 66,5 евро в день. Дороже всего заключенный обходится бюджету Швеции - 380 евро ежедневно.

Смертность среди российских заключенных в два раза выше, чем в среднем по Европе — 51 случай на 100 тысяч человек, при этом каждый десятый случай смерти — самоубийство.

 

 



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