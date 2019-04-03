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Московский листок

В ЦБ РФ рассказали о пользе антироссийских санкций

Опубликовано 03.04.2019 в разделе комментариев 2

В ЦБ РФ рассказали о пользе антироссийских санкций

Введенные против России санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики страны, заявил зампред Центробанка Сергей Швецов в среду на форуме Московской биржи.

"Мы живем в интересное время. Гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже "спасибо" сказать", - цитирует РБК Швецова.

По его словам, в настоящее время Россия макроэкономически выглядит лучше, чем другие страны.

"Мы существенным образом макроэкономически выглядим лучше, чем другие страны. Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга государственного, соотношение резервов, совокупная доля импорта. То есть все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо и формируют определенный элемент доверия", - отметил Швецов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Туплер написал 03.04.2019 12:42
Звонит Лавров Шойгу после обращения Президента Фед.собранию и говорит:
-Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
Шойгу отвечает:
-да я знаю, Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле......Пауза.
Слушай Лавров, куда бить тогда в случае чего?
Ммм, ну вдарь по Воронежу, там нет наших.)))
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ну прям
челядь написал 03.04.2019 12:09
с жиру забесился, куда деваца...
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