В ЦБ РФ рассказали о пользе антироссийских санкций

Введенные против России санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики страны, заявил зампред Центробанка Сергей Швецов в среду на форуме Московской биржи.

"Мы живем в интересное время. Гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже "спасибо" сказать", - цитирует РБК Швецова.

По его словам, в настоящее время Россия макроэкономически выглядит лучше, чем другие страны.

"Мы существенным образом макроэкономически выглядим лучше, чем другие страны. Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга государственного, соотношение резервов, совокупная доля импорта. То есть все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо и формируют определенный элемент доверия", - отметил Швецов.