В ЦБ РФ рассказали о пользе антироссийских санкций

Введенные против России санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики страны, заявил зампред Центробанка Сергей Швецов в среду на форуме Московской биржи.
"Мы живем в интересное время. Гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже "спасибо" сказать", - цитирует РБК Швецова.
По его словам, в настоящее время Россия макроэкономически выглядит лучше, чем другие страны.
"Мы существенным образом макроэкономически выглядим лучше, чем другие страны. Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга государственного, соотношение резервов, совокупная доля импорта. То есть все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо и формируют определенный элемент доверия", - отметил Швецов.
Туплер написал 03.04.2019 12:42
-Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
Шойгу отвечает:
-да я знаю, Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле......Пауза.
Слушай Лавров, куда бить тогда в случае чего?
Ммм, ну вдарь по Воронежу, там нет наших.)))
челядь написал 03.04.2019 12:09