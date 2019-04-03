Россияне стали чаще умирать

В 2018 году численность населения в России сократилась на 99,7 тыс. человек, при этом рост смертности был зафиксирован в 32 регионах РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности", - сказала Голикова.

При этом она отметила, что смертность сельских жителей в России на 14% выше, чем городских. По ее словам, они живут почти на два года меньше, чем горожане.

"К сожалению, сейчас смертность сельских жителей на 14% выше, чем городских: сельские жители живут почти на два года меньше городских", - сказала Голикова.