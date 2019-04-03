Россия вошла в топ-3 стран с самой зарегулированной торговлей

Россия вошла в тройку европейских стран с самым высоким уровнем зарегулированности торговли. Как говорится в отчете консалтинговой компании Civitta, жестче правила к ретейлерам только в Белоруссии и Италии.

Высокий уровень зарегулированности торговли в России аналитики сложными условия открытия торговых точек, а также жесткими ограничениями антимонопольного характера. Самые мягкие условия для ритейлеров оказались в Латвии, Литве и Эстонии.

Степень регуляторной нагрузки на российскую торговлю весьма велика, соглашается президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, регуляторный фактор усугубляет давление на цены, крайне затрудняя их удержание в относительно стабильном состоянии в неблагоприятной экономической обстановке, условиях роста издержек, ускорения инфляции, роста фискальной нагрузки и низкой покупательной способности населения.