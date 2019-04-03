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Московский листок

Украина запретила любые прямые авиаперелёты с Россией

Опубликовано 03.04.2019 в разделе комментариев 0

Украина запретила любые прямые авиаперелёты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Как передает ТАСС, такое решение было принято в среду на заседании правительства по инициативе министерства внутренних дел Украины.

Запрет вводится на все нерегулярные рейсы, за исключением полетов в целях обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, они «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве». Он сообщил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы "сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором".

 



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