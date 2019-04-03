В Конгресс США внесен проект жестких санкций против России

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду внесли на рассмотрение Конгресса законодательный проект, содержащий угрозу введения жестких антироссийских санкций для предотвращения вмешательства в американский избирательный процесс, сообщает Reuters.

По данным агентства, санкции коснутся российского банковского и энергетического секторов, а также российского государственного долга.

Согласно законопроекту, директор национальной разведки США в течение 30 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен выяснить, вмешивалась ли Россия в выборы. Если выяснится, что подобное вмешательство имело место, проект закона предписывает обязательное введение санкций в течение 10 дней.

Уточняется, что санкции должны быть введены против российских банков, которые, по мнению США, «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». В список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Также законопроект предусматривает запрет на проведение всех транзакций в американской юрисдикции с российским суверенным долгом, облигациями правительства РФ и облигациями, выпущенными организациями, находящимися в собственности и под контролем российского государства.

Проект закона также предусматривает блокирование, т.е. замораживание без конфискации американских активов россиян, которые могут попасть под санкции, включая официальных лиц и бизнесменов.