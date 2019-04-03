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Московский листок

В Конгресс США внесен проект жестких санкций против России

Опубликовано 03.04.2019 в разделе комментариев 4

В Конгресс США внесен проект жестких санкций против России

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду внесли на рассмотрение Конгресса законодательный проект, содержащий угрозу введения жестких антироссийских санкций для предотвращения вмешательства в американский избирательный процесс, сообщает Reuters.

По данным агентства, санкции коснутся российского банковского и энергетического секторов, а также российского государственного долга.

Согласно законопроекту, директор национальной разведки США в течение 30 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен выяснить, вмешивалась ли Россия в выборы. Если выяснится, что подобное вмешательство имело место, проект закона предписывает обязательное введение санкций в течение 10 дней.

Уточняется, что санкции должны быть введены против российских банков, которые, по мнению США, «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». В список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Также законопроект предусматривает запрет на проведение всех транзакций в американской юрисдикции с российским суверенным долгом, облигациями правительства РФ и облигациями, выпущенными организациями, находящимися в собственности и под контролем российского государства.

Проект закона также предусматривает блокирование, т.е. замораживание без конфискации американских активов россиян, которые могут попасть под санкции, включая официальных лиц и бизнесменов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: пусть заберут своего утина и весь правительственный кагал
-Что это? написал 03.04.2019 15:23
Что-то я уверен, что коммент,на который я сейчас отвечаю,-коммент от "и еще" от 14.52,- лучший на сейчас ,15.23., и будет лучшим впредь к данной заметке,которые появятся после 15.23!
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(без названия)
Житель крайнего Севера написал 03.04.2019 15:06
Санкции за то, что обделался госдеп с российским вмешательством.
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пусть заберут своего утина и весь правительственный кагал
и еще написал 03.04.2019 14:52
госдуму. У них у всех,кажется,американское гражданство,и при виде входящих родных американских сенаторов,бодро вскакивают и аплодируют со слезами на ботексных физиономиях.
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(без названия)
фыва-32 написал 03.04.2019 14:48
Давно пока заморозить все долларовые счета путинистов.
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