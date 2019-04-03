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Московский листок

Зюганов заявил, что не собирается покидать пост главы КПРФ

Опубликовано 03.04.2019 в разделе комментариев 3

Зюганов заявил, что не собирается покидать пост главы КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, которому предстоящим летом исполнится 75 лет, заявил, что не собирается в ближайшее время уходить в отставку.

"В 61-й раз меня снимают и 301-й раз судят. Не дождетесь. В партии все будет по партийному. А партия у нас коллективистская. Пленум поддержал мою программу на 100%", - цитирует "Коммерсант" ответ политика на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что сегодня фонд Петербургская политика представил доклад "Топ-20 возможных преемников Геннадия Зюганова в КПРФ".

Первое место в рейтинге занял директор «Совхоза имени Ленина» и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. На втором месте оказался глава Хакасии Валентин Коновалов. На третьей строчке губернатор Иркутской области и член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко.

В список также попали первый зампред ЦК партии Иван Мельников, заместители Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и Юрий Афонин. Заместитель Зюганова по фракции в Госдуме Николай Коломейцев, кандидат от компартии на выборах мэра Москвы 2018 года Вадим Кумин, а также внук лидера партии Леонид Зюганов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
фыва-32 написал 03.04.2019 16:12
Отправить Зюганова в отставку могут только в Администрации президента. Но не отправят: устраивает он их полностью.
Никакой борьбы против антикоммунистического режима не ведет, покрывает аферы с двойниками Ельцина и Путина, покрывает фальсификацию выборов, сливает протестную активность. Комфортный спаренный партнер.
Зюганова будут держать на посту председателя ЦК КПРФ до тех пор, пока он не откинет копыта. А затем АП выдвинет вместо него какого-нибудь серого партийного аппаратчика, продолжать линию Зюганова. И выберет его пленум приспособленцев единогласно, как выбирал Зюганова.
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гнать ЭТО надо
ведь написал 03.04.2019 16:11
стик Зю тормозит революционное движение
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(без названия)
Карго написал 03.04.2019 15:21
Клоун Гена Зю нацелился сыграть в ящик прямо с теплого кресла в госдуре?
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