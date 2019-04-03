Зюганов заявил, что не собирается покидать пост главы КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, которому предстоящим летом исполнится 75 лет, заявил, что не собирается в ближайшее время уходить в отставку.

"В 61-й раз меня снимают и 301-й раз судят. Не дождетесь. В партии все будет по партийному. А партия у нас коллективистская. Пленум поддержал мою программу на 100%", - цитирует "Коммерсант" ответ политика на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что сегодня фонд Петербургская политика представил доклад "Топ-20 возможных преемников Геннадия Зюганова в КПРФ".

Первое место в рейтинге занял директор «Совхоза имени Ленина» и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. На втором месте оказался глава Хакасии Валентин Коновалов. На третьей строчке губернатор Иркутской области и член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко.

В список также попали первый зампред ЦК партии Иван Мельников, заместители Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и Юрий Афонин. Заместитель Зюганова по фракции в Госдуме Николай Коломейцев, кандидат от компартии на выборах мэра Москвы 2018 года Вадим Кумин, а также внук лидера партии Леонид Зюганов.