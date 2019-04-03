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Московский листок

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

Опубликовано 03.04.2019 в разделе комментариев 0

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

Рабочая группа Госдумы оценила ущерб, которые понес Крым и Севастополь за время пребывания в составе Украины в более чем 1,5 трлн рублей, передает Интерфакс со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко.

"По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям значительно превышает сумму в 1,5 трлн руб", - заявил Козенко.

По его словам, только за 2018 г. доходы Крымского бюджета составили 54,8 млрд рублей, что почти в два с половиной раза больше по сравнению с годами украинского периода.

Таким образом, он считает, можно определить разницу: 30 млрд рублей в течение 23 лет дают 690 млрд рублей: "эта разница как раз и будет недополученной крымчанами за годы незалежности прибылью".

Кроме того, депутат предложил учесть "ежегодно выплачиваемые Россией Киеву $100 млн арендной платы Черноморского флота в Севастополе".

Также он считает необходимым приплюсовать недополученные доходы за простой сотен гектаров земли на южном берегу Крыма, зданий союзных здравниц и санаториев, следует учесть и экологический ущерб, потери от энергетической, водной, продуктовой, транспортной информационной блокад, потери от санкций.

"Отдельной строкой должны быть вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки", - добавил он.

Кроме того, он считает, "нужно оценить и моральный ущерб за годы нахождения крымчан украинской оккупации - сюда, к примеру, можно включить ущемление прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергались жители полуострова".

 

 



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