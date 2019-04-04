Росстат распространяет экстремистские материалы об уровне жизни россиян

Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

В частности, по таким показателям, как возможность ежегодно покупать обувь по сезону, приглашать гостей на семейные торжества, менять мебель, пришедшую в негодность, показатели улучшаются. Число тех, кто с большими затруднениями может "свести концы с концами", уменьшилось с 17,4% до 14,6%.

Ранее Росстат опубликовал результаты комплексного исследования за 2018 год. СМИ обратили внимание на то, что треть российских семей не могут себе позволить купить подходящую к сезону обувь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата такие данные.

***

Алексей Кондауров пишет: "Как только господин Песков попросил Росстат разрешить для него загадку о невозможности 35.4% российских семей купить для каждого члена семьи по две пары подходящей обуви (по паре на сезон), то из ведомства государственной статистики мгновенно поступило обнадёживающее уточнение, что, будь то зной или холод, слякоть или снег, россиянам и в одной паре жить стало лучше, жить стало веселей".

***

А я вот тоже интересуюсь, откуда взяли эти данные? Вот у господина Пескова с обувью все в порядке, разная есть, можно на картинке посмотреть. И у меня, кстати, тоже. Мы с Песковым вполне могли бы стать объектом исследования Росстата, и тогда получилось бы, что обуви хватает всем 100 процентам граждан РФ.

Аналогично, кстати, касательно штанов - у нас с Песковым имеется достаточное количество порток, и у некоторых есть даже красные. То есть обеспеченность штанами у россиян приблизилась к 100 процентам, а у 50% имеются даже брюки неординарной расцветки. Думаю, это вполне может проходить по разряду роскоши.

А Росстат куда смотрит? Явно он смотрит куда-то не туда. Почему бы ему не анализировать штаны и ботинки пресс-секретаря президента, а не шариться по каким-то бомжатникам, где имеется таких нужных предметов явный некомплект?

Вообще Росстат стал источником какой-то подрывной информации. Куда там Леше Навальному с его жалким ФБК - уточки какие-то, дачки, тачки... Причем Навальный, как известно, существует на средства мировой закулисы и темных сил, а Росстат получает финансирование своей подрывной деятельности прямо из бюджета РФ!

Вот, в последнее время я с возмущением читаю эту, не побоюсь этого слова, антигосударственную, русофобскую информацию Росстата.

Смерть от рака становится перспективой для каждого второго

Росстат: 23% россиян живут без канализации

Путин поручил жить долго. Кто не помер - выполняют...

Росстат преуменьшает убыль населения

Хотя последняя заметка как раз наоборот... Есть еще и в Росстате настоящие патриоты, которые не дают распуститься этим счетоводам-вредителям!

Вообще, кто позволяет собирать в России информацию об уровне жизни граждан? Куда смотрит ФСБ и полиция? ФСО понятно, куда смотрит - они Навального читают, от кого узнают, насколько они хорошо сохраняют главную государственную тайну - как в России живут "слуги народа".

Но ФСБ, ФСБ-то... чистые руки, ноги, головы холодные, сердца горячие, уши торчком... Как могли пропустить такое вредительство, я спрашиваю? Годами какая-то организация на деньги госбюджета собирает информацию и публикует ее, когда такие сведения нужно хранить пуще, чем ключи от ядерных пусковых установок!

Они, значит, не могут наличие порток и ботинок изучать в группе "слуги народа", а наличие яхт и валл, наоборот, в категории "голожопые"?

Нет, нам такой Росстат не нужен! Это что ж получается? 19 лет как страна процветает под мудрым управлением и нефтегазовый поток течет на благо каждого россиянина, а у них обувки мало? Жрут, понимаешь, недостаточно. Сортиров теплых не всем хватает.

Разогнать, разогнать к чертовой матери! И закон принять, пусть Яровая с Клишасом напишут - о запрещении всяческой статистики. Лженаука, как гомеопатия.

Из всех искусств важнейшим является кино, если, конечно, не принимать во внимание цирк. И мультики - когда писалась предыдущая фраза, мультиков не было еще. А статистика? Нам она, товарищи, и нахрен не нужна!

Анатолий Баранов