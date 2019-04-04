Станем сильнее - сможем остановить наступление на свои права! рабочие капитализм Обращение Челябинского обкома Объединённой Коммунистической партии (ОКП) к коммунистам и беспартийным



Уважаемые товарищи!

Почти три десятилетия хозяйничает в России капитализм: ликвидированы все завоевания социализма, олигархи богатеют, а народ нищает. Долгие годы трудящиеся связывали свои надежды на возвращение социализма с КПРФ, однако верхушка этой партии, усевшись в высокооплачиваемые госдумовские кресла, предала трудящихся.

Более восьми лет назад Зюганов со своими подручными совершил погром 18 крупнейших региональных отделений КПРФ: Московского, Ленинградского, Татарстанского, Екатеринбургского, Красноярского, Ставропольского, Челябинского и т.д. Грубо нарушая устав партии, применяя беспрецедентный нажим и подтасовки, зюгановская команда выдавила из партии коммунистов, твёрдо стоящих на позициях марксизма-ленинизма, непримиримых с соглашательской политикой зюгановского руководства, ярким выражением которой стала торговля депутатскими мандатами.



Не желая находиться в стороне от организованной борьбы за права трудового народа, за социалистическое переустройство общества, наиболее активная часть вытесненных, а также принципиально ушедших из КПРФ коммунистов, в марте 2014 года создала Объединённую Коммунистическую Партию (ОКП). Партию, провозгласившую необходимость объединения всех, кто верен идеям научного коммунизма, в единую российскую компартию, ставящую своей задачей развитие классового сознания трудящихся и организацию их борьбы за власть.



Сегодня ОКП - это:

- партия городского и сельского пролетариата, всех работников наёмного физического и умственного труда;

- партия борьбы против всех видов эксплуатации человека человеком, за упразднение её основы – частной собственности на средства производства;

- партия, выступающая за коренные (революционные) социально-политические преобразования, за замену власти буржуазии властью трудящихся. История не знает лимитов на революции и контрреволюции;

- партия социалистического интернационализма. Мы считаем пролетарский интернационализм главным условием возрождения обновлённого СССР;

- партия творческого марксизма. Стремясь к единству коммунистов России, мы отрицаем как оппортунистический соглашательский уклон, так и «левое» сектантство.



За 5 лет своей деятельности ОКП заняла прочное место на левом фланге. Она успешно взаимодействует с рядом профсоюзов и социальных движений, мобилизует трудящихся на протест против антисоциальной политики правящего режима, ведёт просветительскую работу, пропагандирует марксистское учение, вносит социалистическое содержание в общедемократическое движение.

Своими активными действиями и принципиальностью ОКП завоевала авторитет среди левопатриотических партий и движений внутри страны. В её ряды влилось общероссийское движение «Трудовая Россия» и «Новое коммунистическое движение». В настоящее время ведутся переговоры об объединении с Российской Коммунистической Рабочей партией (РКРП). Уважение и признание снискала ОКП и на международной арене. Весомый вклад в общепартийное дело, в дело борьбы за права трудового народа и объединение коммунистов, вносит и Челябинское региональное отделение партии.



Словом, за истекшее пятилетие сделано и делается немало, но жизнь требует гораздо большего. А для этого нужны и гораздо большие силы. Поэтому пленум Челябинского обкома ОКП обращается к коммунистам, не определившимся со своей партийной принадлежностью, ко всем трудящимся, кто не приемлет нынешнее общественное устройство, с призывом о вступлении в нашу партию.

Помните: считать, что всё само собой образуется и можно тихонько отсидеться в «хате, которая с краю», наивно.

Только собрав все левые силы в единый кулак, мы сможем эффективно бороться против власти капитала. Поодиночке в этой борьбе ничего не добиться. Об этом говорит пример борьбы рабочих «Уфалейникеля», Златоустовского металлургического завода, Усть-Катавского вагоностроительного завода и т.д.



Станем сильнее – сможем остановить наступление на свои права!

Ещё нарастим силы – сумеем улучшить своё положение, организовать давление на власть!

Встанем во весь рост – добьемся кардинального переустройства России в интересах людей труда!

Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!



Принято на Пленуме Челябинского обкома ОКП 24 февраля 2019 года



Рейтинг: 3.00, Голосов: 2 Поделиться читайте нас в Я.Новости