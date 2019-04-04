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Московский листок

Дело Раймовой. Провели анализ на вредноскопе и дали три года условно

Опубликовано 04.04.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон
Дело Раймовой. Провели анализ на вредноскопе и дали три года условно

3 апреля 2019 года в Ибресинском районном суде Чувашской Республики закончилось рассмотрение одного из характерных для российского правосудия дел. Дел о недопустимой самозащите. Анастасию Раймову обвинили по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) за то, что она посмела защититься от нападавшего на неё соседа по селу. А именно, в тот момент, когда г. Филиппов схватил её за ворот куртки и начал избивать, то оттолкнула его завалявшимися в кармане куртки ножницами. Филиппов в результате был госпитализирован на целую неделю.

Далее цитирую по решению суда:

«Доводы Раймовой о том, что она причинила тяжкий вред здоровью потерпевшему Филиппову А.Н. в условиях необходимой самообороны, возможно с превышением её пределов, защищаясь от насильственных действий потерпевшего, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными судом доказательствами.

Указанное постановление мирового судьи (Филиппову за нанесение Раймовой побоев дали 60 часов исправительных работ), на которое ссылается сторона защиты, как доказательство применения насильственных действий со стороны Филиппова А.Н., лишь доказывает фактические обстоятельства, установленные в ходе судебного следствия по рассматриваемому уголовному делу, по которым нанесение двух ударов ладонью левой руки в область плеча Раймовой А.Н. не оспаривается. Но причинение этими действиями каких-либо телесных повреждений не доказано, так и наличие непосредственной угрозы жизни и здоровью Раймовой А.Н.»

Это как? Филиппов - дебил, это не ругательство, а заключение медэкспертизы. Филиппов ранее был судим за совершение тяжкого насильственного преступления. Филиппов прекратил бить Раймову не по своей воле, а ввиду того, что получил отпор.

В распоряжении суда есть вредноскоп из вселенной Гарри Поттера, точно показавший, что Филиппов остановился бы сам, не принеся Раймовой существенного вреда? Почему больше нигде не применяется такая чудесная машинка?

В общем, дали Раймовой 3 года условно. Эмоции у автора материала, честно говоря, двоякие. С одной стороны - печально, что студентка, виноватая только в том, что не дала себя избивать столько, сколько нападавшему было угодно, получила судимость и условный срок. С другой стороны, если учитывать характерную российскую практику по таким делам – результат, скорее, радует. Судья ещё «гуманизм» проявил. Такое вот у нас человеколюбивое правосудие. Такие дела.



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