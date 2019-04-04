А сколько верующих в РПЦ?

Появившаяся недавно цифра в полпроцента верующих, её привел лишенный сана священник, заставила задуматься. А сколько, всё-таки, верующих в стране? Энтузиасты от православия считают сто процентов, ибо если русский, то он православный, а если не таков, то он уже и не русский, независимо от происхождения. Сами иерархи церкви осторожничают и дают цифру в 40-60 процентов. Такой же результат показывают опросы населения. Косвенные, но более объективные оценки, например, падение объёмов продаж мяса в постные дни дают цифру в 3-5 процентов.

Вопрос и в самом деле не так прост, как это может показаться. И не очень оптимистичен для иерархов церкви. Дело в том, что большинство людей не являются истинно верующими, даже если они и относят себя к таковым.

Они не воспринимают всерьез всю эту церковную казуистику, не придерживаются церковных ритуалов и религиозного образа жизни /1/. На них нельзя наложить серьезную епитимью. Они ещё готовы поставить свечку и даже пройти за компанию в каком нибудь церковном ходе, но категорически окажутся вносить свою «церковную десятину». Всему виной ещё советское школьное естественнонаучное, атеистическое воспитание или, по крайней мере, его остатки. И особенно их отталкивает религиозный фанатизм, который тщательно затушевывается церковью, но скрыть его невозможно, ибо в нем и есть сущность любой религии /2/.

Церковники это хорошо знают и выстраивают свою тактику и стратегию завоевания душ. Первоочередная задача для них- заручиться поддержкой государства. Как выразился один, не из последних их представителей, религия может закрепиться лишь в тоталитарном государстве, когда их цели и задачи совпадают. А это происходит при условии расшатывания государства, так что её задача внести смуту и предложить свои услуги, см. истории всех крещений, от Греции и Рима до Византии и Руси.

Далее, выбираются те слои населения, которые в наибольшей степени податливы манипуляциям. Это женщины в первую очередь, поскольку они руководствуются не логикой или здравым смыслом, а неким коллективным бессознательным. Взаимные сопереживания в их коллективах образуют зону психологического комфорта, который их вполне устраивает, и они не дадут разрушить его какими-то рациональными соображениями. Столь же важным для них является некий авторитет сверху, которому они подчиняются безоговорочно, будь то начальство или некое существо сверху. Церковь со своими службами и авторитетами-иерархами идеальное место для такого пребывания, и вытащить их оттуда, переубедить просто невозможно. Она же предоставляет им основания для доминирования в обществе а это значит, что они неизменно и настойчиво будут втягивать в свои ряды и окружающих, особенно детей.

Зоны всевозможных рисков, военные десантники, например, когда под действием страха пред прыжком исчезает здравый смысл. Их можно провести строем перед священником, приложить к кресту. Но при этом как-то забывается, что АПЛ Курск, например, перед роковым отплытием освятил епископ, подарил экипажу копию иконы Божией матери, не помогло.

Гос.структуры кинувшиеся сооружать свои храмы, не на деньги же РПЦ, что особенно удручает. Посещение богослужений в порядке служебной дисциплины. Всё это рассчитано на выработку условного рефлекса, который со временем должен войти в привычку, быть подхваченным храмами шаговой доступности. И несомненно законами, которые должны будут подхлестнуть и закрепить этот процесс.

Но главное, сосредоточить внимание на детях и как можно раньше, пока они еще не получили иммунитета разума и с ними можно делать что угодно. Законы биологии: то, что заложено с детства, остается на всю жизнь, переубедить их, взывая к разуму, как-то поменять мировоззрение будет уже невозможно. Поколение, истово молящихся- да. Но как основа, необходимая для прогресса страны, оно будет потеряно окончательно.

Важно здесь нейтрализовать и учителей, и родителей пусть они сами-то и не верят, но не должны, по крайней мере, мешать воцерковливанию своих детей. Вот из них-то и есть шанс получить настоящих верующих, то есть законченных фанатиков, готовых на всё во имя веры /3/.

Но к чему всё это?

Конечная цель любой религии, покончить с веком науки и образования, ибо «Верующим можно стать лишь вырвав глаза у разума.» √ М.Лютер.

Наука, она объективна, основана на критическом мышлении, что совершенно недопустимо с т.зрения религии и главное, в высшей степени авторитетна, ибо в отличие от религий всегда предлагает конкретные результаты своих действий в виде современной медицины, умных квартир, автомобилей и даже мобильников. И должна быть нейтрализована в первую очередь.

Как это делается? Теология, богословие по-отечественному, объявляется наукой и ставится в один ряд с физиками-химиями. Хотя почему в один? Недавно патриарх заявил, что наука та же религия, но не совсем правильная. Это означает, что церковники, опираясь на свою теологию, получают возможность поставить науку под свой контроль, о чем они недавно и мечтать не смели. Но и этого мало. Позиционирование любой религии происходит через костры, порубы, закрепляются, например, 14-ю уголовными уложениями Российской империи, предусматривавшими неслабые наказания в отношении нарушителей, от штрафов за непосещение богослужений до полновесных лет каторги, за отказ крестить своего ребенка или попыток перехода в иную веру. Далее еще интереснее, инквизиция. Католицизм, это несколько десятков тысяч сожженных. Но протестантизм, его жертвы по объективным оценкам от одного до двух миллионов! Примечательно, что заключение на ведьмовость для отправки на костёр давал Гарвардский университет то есть, как бы научное учреждение.

МГУ, насколько можно судить, стремительно подминается церковью, необходимый ей отечественный эквивалент «Гарварда»? Отсюда вопрос, принимая теологию за науку ученые, понятно, лишили себя, собственно, науки, но подумали ли они о том, что дают карт-бланш на религиозные репрессии с научных позиций? Так что и атеистам, если таковые к тому времени еще сохранятся, возразить будет нечего. Наука, однако!

Но это все следствия вполне искусственной политики. Есть и объективные условия реанимации религий.

Когда-то еще в советские времена журналом "Наука и религия", очень неплохое для своего времени издание, проводилась дискуссия. Позиция редакции была в том, что впереди век атеизма и полного исчезновения религий. Необходимость в них, в век научно-технического прогресса просто отпадет. Противная сторона утверждала, что совсем даже наоборот: «Люди вернутся к вере, а ваш журнал превратится в агитатора религий.»

Вопреки всем разумным аргументам так и случилось. Но откуда у них была такая уверенность?

То, что церковь вполне расчетливо сохранялась спецслужбами в законсервированном состоянии как детонатор для разрушения страны, это одно. Но есть и другое, более действенное, неотвратимое явление, о котором они, в силу своего многовекового исторического опыта хорошо знали. Это биологические основы такого превращения, а это уже куда сильнее, чем просто идеология или даже экономические предпосылки по-Марксу. Суть в том, что человечество в своей массе просто-напросто глупеет, его мозг уменьшается в объеме, и если лицеист пушкинских времен без особого труда «брал» несколько языков, то нынешний школьник не в состоянии осилить и одного.

Причина? Нынешнее человечество само создало для себя очень сильный механизм отрицательного эволюционного процесса, «эволюции наоборот», когда отбор производится не самых умных, а удобных для современного общества. А «умничащие» просто подавляются /4/.

Особенно быстро и неотвратимо это происходит в элитах, что заметил еще Фр. Гальтон, сформулировавший свой закон о неизбежной деградации элитных семей в третьем поколении. Но он же справедлив и для обществ в целом, если они достигнут благостного состояния массового потребления, отметим мы.

Старшее, достаточно активное поколение не покладая рук строит, создает, созидает, наконец, достигает некой вершины но оказывается напрасно, эстафету передавать некому. Пришедших на смену «потреблянтов» патетика созидания уже не захватывает. Они охотно пользуются имеющимся, но не готовы, а главное не в состоянии что-то создавать сами. Ни в грош не ценят достижения, им не приходит в голову прикладывать здесь какие-то свои усилия. Цивилизованный мир влетел в ловушку гедонизма, то есть состояние потребления и удовольствий. Не надо думать, не надо бороться и преодолевать какие-то трудности. Борьба, а точнее её имитация осталась лишь на экранах телевизоров.

И церковь оказывается тут как нельзя кстати. Там не надо бороться и искать, сомневаться и думать. Всего лишь делать так, как скажут. Соблюдать несложные правила поведения и не нарушать предписаний. Она обеспечивает уход от проблем, и немыслимый в иных условиях психологический комфорт, особенно на фоне житейских неурядиц.

Это единственный пункт, в котором религия, безусловно, переигрывает современное человечество с его рационализмом и прогрессом, но и неизбежно возникающими стрессовыми ситуациями. И прямо надо признать, в его нынешнем виде противостоять этому оно бессильно.

Церкви остаётся немногое, всего лишь подчинив систему образования подавлять и осаживать подрастающие поколения, которые еще обладают, зоологическим запасом пассионарности и инстинктами самореализации.

Подавить то самое, ещё советское: «Твори, выдумывай, пробуй» на чем и зиждется прогресс, движение человечества вперёд и что смерти подобно для любой религии.

Государство сомкнувшись с церковью вместо того, чтобы являть собой машину для смены технологических укладов по-Глазьеву, двигаться вперед по пути науч.технического прогресса, превращается здесь в фактор деградации своего собственного населения. Но это очевидный путь в тупик, ибо просто не отвечает мирозданческому предназначению человечества.

Право же жаль, если человечество, ухитрившееся пройти неимоверную, немыслимую по насыщенности и энергии историю, успевшее выйти в космос и покорить атом, приблизиться к разгадке жизни сломает себе шею, споткнувшись о некие идеологические измышления, время которых вышло еще полтысячи лет назад.

СНОСКИ

1. Если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть учеником моим." Христос (Лк. 14, 26)

2.Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для жительства, что появились в нём нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «пойдём и будем служить богам иным, которых вы не знали»,≈ то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси; и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города остриём меча, предай заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его (Втор. 13:12-16).

3.Пример такого воспитания мы встречаем в Беслане, когда один из детей, десятилетний мальчик, на требование террористов снять крестик не сделал этого, а выбросился из окна и погиб.

4.Компьютер, Интернет создают иллюзию доступности информации. Но, на самом деле, серьезная информация доступна только за очень большие деньги. А человек имеет иллюзию технической оснащенности и глубочайшее непонимание того, как все это работает. Все это приводит к тому, что нагрузка на мозг непрерывно снижается… Интеллектуальная деградация в таких условиях гарантирована и прослеживается. Савельев С.В. «Европе осталось жить 6 минут.»