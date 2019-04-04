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Московский листок

Алжирский Ельцин тоже решил покаяться

Опубликовано 04.04.2019 в разделе комментариев 0

президент реформы алжир
Алжирский Ельцин тоже решил покаяться

Абдельазиз Бутефлика, от имени которого во вторник было обнародовано заявление о снятии полномочий президента Алжира, в среду направил новое послание народу страны. Как сообщает информационный портал Alg24, бывший глава государства попросил у алжирцев прощения. 

"Оставляя свою должность, завершая свой президентский путь, я прошу прощения у своих соотечественников за пренебрежительное к ним отношение, - написано в послании Бутефлики. - Я прошу у вас прощения, как человек, которому свойственно совершать ошибки, за все упущения, сделанные мною в отношении вас, будь то словом или делом". 

Бутефлика добавил, что это его последнее послание. 

Днем в среду Конституционный совет Алжира принял отставку Бутефлики и объявил вакантным пост президента страны, передает ТАСС. Теперь, согласно действующему законодательству, временным президентом Алжира должен стать 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации (верхнюю палату парламента) с 2002 года. 

Во вторник вечером Бутефлика уведомил председателя Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства. "Это решение принято мною сознательно и по собственной воле, чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников, позволить им вместе двигать Алжир в направлении лучшего будущего, чего они вполне обоснованно желают", - говорилось в послании Бутефлики. 

"Принятое мною решение исходит из беспокойства о том, чтобы наблюдаемая сегодня чрезмерность в словах не привела к потенциально опасным изменениям для защиты людей, имущества, что является важнейшей задачей государства", - указал он. 

Напомним, в Алжире с 22 февраля не утихают массовые акции протеста против продления полномочий президента страны Абдельазиза Бутефлики. По мнению оппозиции и гражданских активистов, в последние годы важнейшие для страны решения принимает не сам Бутефлика, а его окружение, которое заинтересовано в продлении жизни нынешней политической системы. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит, практически не появляется на публике и часто выезжает на лечение за границу. 

Месяц назад сообщалось, что Бутефлика находится в реанимационном отделении больницы в Женеве в критическом состоянии. Поэтому можно лишь догадываться, сам ли лидер Алжира отправлял последние послания нации или это делал кто-то другой от его лица. 

11 марта Бутефлика в ответ на общественные протесты объявил в послании нации об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции. 

Однако оппозиция отвергла диалог с властями и отказалась участвовать в общенациональной конференции. Противники правящего режима заявили о намерении продолжать манифестации и добиваться от Бутефлики и его окружения немедленного ухода. Ждать 10-12 месяцев, пока будет принята новая конституция и проведены выборы нового президента, оппозиция не намерена. 

На фоне протестов от Бутефлики стали отворачиваться и военные. Армейское руководство предложило применить 102-ю статью Конституции, в соответствии с которой президента можно отстранить от власти по причине его недееспособности. Однако некоторые лидеры оппозиции раскритиковали такой план, поскольку в этом случае президентские полномочия переходят председателю верхней палаты парламента страны (Совета Нации) Абделькадеру Бенсалаху. Тем самым окружению Бутефлики удастся сохранить власть. 

Вместо этого лидер оппозиционной партии "Фронт справедливости и развития" Абдалла Джабалла предложил применить статью 7 конституции, в которой народ назван источником власти.

От редакции: Ну, как же тут не вспомнить Бориса нашего Николаевича, который Ельцин, который следом за глубоко впечатавшейся в память народа фразой "я устал, я ухожу" добавил "а теперь я бы хотел покаяться...". Ловко же? Конечно, груз моральной ответственности за танковый расстрел ВС РСФСР в 1993-м году оправославившемуся экс-члену КПСС (который сам выгонял из партии за посещение церкви в Свердловске) - не давал покоя и должен был выразиться как-то так. Ну и реформ там было убийственных для индустрии и села не меньше. Потери за его правление и преемник-Путин сравнивал с ВОВ, ничтоже сумнящеся. Всего лишь покаяться за такое... Надо полагать, что и в Алжире есть за что покаяться.

Может, им устроить какой-то коллективный покаянный спектакль? Представляете: не саммит империалистов, а переходящий микрофон, и каждый президент кается. Православненько! Ну, и вообще было бы вполне в духе либерального гуманизма. Покаялся - и на покой, и новые буржуи под "крышей" нового президента будут грабить твой народ - но это уже не твои грехи... Замечательная парадигма. И не важно, к какой конфессии принадлежит президент той или иной страны. Коллективное покаяние и конфессии сблизит, и народы. "А наш-то как каялся!" Поди, грехов у нашего побольше - посолиднее наш-то, завидуйтя!

Д.Ч. 

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