Чего недоотобрали у Третьякова, то отжали у художников

Прочитал тут у одной гражданки.

Мы его потеряли

Ходила прощаться 31-ого. Все ободрано, афиши валяются. Звук скотча, когда его от втулки отдирают, чтобы упакованное обматывать, запах какой-то железный. А сегодня уже цветы на перилах. Все. Нету у нас больше ЦДХ.

Когда-то Павел Михайлович Третьяков передал свою бесценную коллекцию родной Москве. Потом это как-то замялось – Третьяковка давно «Государственная».

А чего стесняться? Идея-то хорошая оказалась! Почти 40 лет у горожан был любимый дом, который если в чем и нуждался, то только в ремонте. Опять государство отобрало. Я для интереса глянула: а где они родились – и те, кто решение принимал на самом верху, и те, кто отдал ЦДХ без звука, и те, кто вселится сюда? Да нету среди них москвичей. Вообще никого.

***

Я тоже как раз в последний день был в ЦДХ, Сюткина слушал/смотрел. Концерт, ясно дело, тоже был прощальный.

А я в этом зале, построенном амфитеатром (в смысле ни партера, ни балконов — только как в греческом театре ряды верх по склону) еще в глубоко советское время слушал «Апологию Сократа» — моноспектакль без декораций, костюмов и тп. Не помню, кто читал — просто читал текст Платона со сцены, но хорошо знакомая вещь что называется «заиграла». Оказывается, это драматическое произведение!

Но все, ездец платонам и прочим собственным невтонам, где-нибудь в другом месте пущай собираются. Собянин много чего понастроил — киоски мороженого, всякие красивые арки из арматуры, скамейки опять же и качели... Вот пусть теперь на качелях возле Маяковского собираются и читают свою графоманию, раскачиваясь в ритм.

А не хотят — пусть пьют цикуту.

А.Б.