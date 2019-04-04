Горящая "Красная нить" и строящаяся путинская (зарубежная) индустрия...

Площадь горения на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" на улице Гельсингфорсская в Выборгском районе Санкт-Петербурга составляет 200 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг опасности, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Площадь горения составляет 200 кв. м, огонь перекинулся на кровлю здания. Пожару присвоен второй ранг опасности", - сказала собеседница агентства.

В городском управлении МЧС ТАСС сообщили, что информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара приступили 108 человек и 33 единицы техники, пишет 78.ru.

К горящей фабрике прибыла лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе.

Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить" располагается на Выборгской стороне - историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга. Там расположены предприятия, основанные в XIX - начале ХХ века. Комбинат был открыт в 1849 году и является одним из старейших предприятий текстильной отрасли страны. Он производит широкий ассортимент ниток для швейной, обувной, трикотажной, кожгалантерейной, мебельной промышленности. Предприятие имеет широкий круг потребителей во всех регионах России, странах СНГ и в Прибалтике.

И знаете, это сообщение ничем бы не выделялось на фоне последних новостей о пожарах в богоспасаемой Эрэфии, если бы не соседство во времени с другой новостью - вчера все радиостанции, и особенно, конечно, мой любимый Бизьнес-ФМ (где имеется иксперд Жора Бовт, уверенный, что "Республику ШКИД" написал Макаренко) трубили о том, что великий Путин открыл завод "Мердседеса" в Солнечногорске. Я, честно говоря, опешил...

Помните, где Путин самовыдвигался в президенты? Да-да, на отечественном автозаводе, с грехом пополам работающем... "Лучше места не найти" - кажется, так начиналось самовыдвижение отца-основателя "Единой России".

Много ли с тех пор открыл ОТЕЧЕСТВЕННЫХ заводов Путин? Да ещё чтоб все КремлеСМИ об этом так громко трубили, как о его выдвижении?

Ни одного! Зато последовательно, как и на первом сроке (целых два "отвёрточных" завода - "Форд" во Всеволожске и "Ниссан" там же, под Ленинградом) - силовигарх номер один демонстрирует, что Путинская Россия есть страна, открытая для иностранного капитала, причём не всякого, а самого-самого.

Вы насладитесь высоким штилем и волной восторга гос-СМИ, вот что протрубили вчера "Вести Подмосковья":

"в Подмосковье произошло, пожалуй, эпохальное событие: в России открыли завод «Мерседес». В технопарке «Есипово» под Солнечногорском на 300 гектарах раскинулся завод немецкого концерна, где намечено выпускать до 25 тысяч автомобилей четырех модификаций в год. Это новейшее предприятие не мог не посетить Владимир Путин. Он считает себя давним поклонником качества немецкого автопрома.

Как сообщается на сайте Кремля, перед началом церемонии президент России осмотрел конвейерную линию завода, с интересом пообщался с рабочими и ИТР. На строительство предприятия ушло полтора года. А теперь здесь смогут получить работу до тысячи человек. Уже началась сборка первых машин. Пока здесь работают более 500 человек. Общая инвестиция в российский «Мерседес» составила 19 миллиардов рублей. Предприятие получило различные налоговые льготы, по информации сайта правительства Московской области, и в течение 4 лет выплатит до 10 миллиардов рублей налогов. Президент России заверил в своем выступлении на открытии завода, что немецкая компания не будет разочарована своим бизнесом в России. Со своей стороны губернатор Андрей Воробьев, подразумевая развитие нового предприятия, предложил выделить еще 100 гектаров подмосковной земли для «Мерседес»."

Эта непостижимая для нас радость отдавать землю под заводы господ иностранных капиталистов - сродни "сырьевому патриотизму", который последовательно транслирует тот же Газпром, снабжающий Германию газом именно для индустрии. Ощущаете единый пафос?

Казалось бы, чем тут хвастаться? Буржуи будут эксплуатировать российский пролетариат, выкачивать из него прибавочную стоимость, из земли - ресурсы, саму землю загаживать - и нам же (ну, точнее самым богатым из нас - я-то лично пешеход) будут продавать изделия свои, мерседесы... Чему радоваться?

Нет, всё же есть некая негативная последовательность и у всей силовигархии, и конкретно у Путина в служении иностранному капиталу и пропаганде буржуазного космополитизма! Нас, мол, санкциями - а мы опаньки, и пакет 19,5% акций Роснефти вам, иностранцам, в самый разгар "Новой холодной" - что, получили, басурмане? Мало вам? Всё санкциями обкладываете? Ну, так вот вам и землица наша, и рабочие руки, и водица, и газок газпромовский в Солнечногорске (в сёла соседнего Подмосковья его, конечно, не провели и не планируют) - только делайте мерседесики тут нам, будьте так добры. Правящему классу и его окружению надо комфортно кататься, как на траурной инаугурации 2012-го. Сами-то мы не умеем автомобили делать - свои заводы поиздыхали. Аж 35 тысяч закрылось за правление этого самого Путина, причём с 2005-го, а были же и раньше "преставившиеся"...

Что же с отечественной прочей индустрией (автопром помер, и его всуе поминать даже неприлично)? С лёгкой промышленностью - с "Красно нитью"? Не построят ли на её месте очередной ангар для продажи изделий китайской "лёгонькой" промышленности? Да скорее всего - выжигают под супермаркет землицу, которую единороссы Путин и Воробьёв всегда готовы выделить "меринам" иностранного капитала. Главное ведь в дружбе с ними жить - а вот со своими пролетариями договориться куда проще...

"Она сгорела" - да-да, там же, в питерских краях, где Путин на заре своего президентства открывал "Форд", которыйуже закрылся сам по себе. Но кто об этом нынче вспомнит? Пиар-профит засчитан, сроки президентские множатся, а пролетариат - "хавает". Ему же рабочие места создали, всё чин чинарём...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

Материалы по теме:

Деиндустриализация в картинках и цифрах

Эффективный менеджмент путинизма: деиндустриализация убила 35 тысяч заводов с 2005-го года