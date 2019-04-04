Уголовный процесс над самозванцем Гуаидо начался с сообщения Серпа

В Венесуэле запущен уголовный процесс против спикера парламента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо, в январе провозгласившего себя президентом страны. О начале процесса в эфире государственного телевидения сообщил член Национального учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа.

Дело находится на контроле Верховного суда и генерального прокурора. Серпа заявил, что Гуайдо должен "заплатить за все, что сделал", в том числе за "предательство родины", цитирует РИА "Новости". Сам Гуайдо заявил своим сторонникам и журналистам, что не намерен прекращать борьбу против властей.

Начать уголовное преследование стало возможным после того, как Национальное учредительное собрание страны, состоящее из сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, приняло решение лишить лидера оппозиции депутатской неприкосновенности. Рекомендацию лишить Гуайдо неприкосновенности накануне принял Верховный суд Венесуэлы.

Среди прочего он указал на нарушение спикером парламента запрета на выезд за границу, передает "Интерфакс". Адвокат оппозиционера Хосе Винсенте Аро заявил, что лишение депутатской неприкосновенности противоречит законам Венесуэлы, поскольку его должен был утвердить парламент.

Член Конституционной ассамблеи Венесуэлы Мария Леон на заседании заявила, что для нее мало просто снятия депутатской неприкосновенности с Гуайдо, и он заслуживает более сурового наказания. "Как обращаются с предателями родины?" - спросила Леон у зала. В ответ раздались крики: "К стенке", передает ТАСС.

Большинство стран региона не признают Конституционную ассамблею и ее решения. В организации нет ни одного представителя оппозиции. Она была созвана в июле 2017 года по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

Сам Гуайдо признался, что лишение неприкосновенности его не пугает. При этом политик не исключил, что спецслужбы могут арестовать или похитить его, и назвал происходящее в стране "инквизицией". Ранее лидер оппозиции призвал жителей Венесуэлы выйти 6 апреля на акции протеста, призванные в конечном счете привести к свержению Мадуро. На тот же день назначены и проправительственные манифестации.

Между тем 15 американских сенаторов внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект об оказании чрезвычайной помощи Венесуэле. Он предлагает предоставить 200 миллионов долларов самой республике на гуманитарные нужды и 200 млн долларов соседним странам, принимающим беженцев из Венесуэлы.

Законопроект также предписывает Госдепартаменту США провести консультации с европейскими странами, чтобы убедить их ввести санкции против режима Мадуро, передает "Радио Свобода". В случае принятия законопроекта будут введены ограничения на выдачу виз США членам семей высокопоставленных чиновников правительства Мадуро.

Напомним, сам лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем микроблоге Twitter. "6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", - написал политик.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. "Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо.

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