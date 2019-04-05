У режима новый враг - физкультурники

На планете Земля живут разнообразные племена дикарей, удивляющие цивилизацию необычными обычаями и традициями. Одни при встрече в знак доверия трутся носами, другие по законам первобытного гостеприимства подкладывают под гостя любимых жен, третьи громко пукают, отпугивая злых духов. Однако новости из путинской России отодвинули всю эту экзотику на задний план. Мир, остолбенев, с недоумением взирает на общество, ещё недавно являвшееся образцом прогресса и авангардом человеческого духа.

17-го августа 2018г. несколько десятков жителей Казани сделали зарядку в сквере на площади Свободы. С тех пор девушка по имени Вера Керпель, выступавшая в качестве ведущей, редко выходила из зала суда. Семь месяцев длился процесс, инициированный полицией, что застигла любителей утренней гимнастики врасплох. Возбуждённых от физических упражнений горожан обвинили в организации несогласованного публичного мероприятия в форме пикета (ст. 20.2 ч.2). Судья Вахитовского районного суда Гумеров, в течение полугода внимательно рассматривавший протоколы и фотографии с места чрезвычайного происшествия, вероятно, вспомнил об "оранжевых" прыгунах майдана и приговорил Веру за проведение зарядки к 20 тыс.руб. штрафа.

Часто приходится слышать стенания, что подобные эксцессы негативно сказываются на имидже России. Но разве дело в этом? По большому счёту, жителям Европы, Азии или Америки глубоко безразлично, что здесь у нас происходит. Они удовлетворят своё любопытство и постепенно привыкнут, как смиряется человек с фактом существования аномальных зон, извергающихся вулканов или гремучих змей. Страшно, но далеко. Да и не всё ли равно, как воспринимают нас за границей?

Мы с вами живём в этой стране. И так жить нельзя. Нельзя, чтобы людей преследовали за желание быть свободными, за раскованность, за чудачества. Это дикость. Кроме того, все понимают, что если бы в сквере под любым предлогом устроили парад молодые гвардейцы «Единой России», либо пали там ниц и лобызали икону святого или портреты своих вождей, то полиция бы прошла мимо. Вера Керпель — экологический активист и, скорее всего, неудобна властям. Однако избирательное применение законодательства ещё более отвратительно нежели полный запрет. Государство, в котором людей поощряют на митинги в поддержку генерального курса с его демонстрациями военной силы, но преследуют за безобидную зарядку на свежем воздухе, не имеет будущего. Это агония.

Конечно, Путин, Медведев, депутаты Госдумы не могут нести ответственность за всякий идиотизм на местах. Но они - главные архитекторы нынешней системы. Если 20-30 лет назад целые стадионы подпевали Юрию Шевчуку: «И представил я: город наводнился вдруг веселыми людьми. Вышли все под дождь, хором что-то пели и плясали, черт возьми...», и для выходцев из «тоталитарной страны» это казалось естественным как воздух, то теперь Юра — «просто музыкант», веселые люди — крамольники, а участники импровизированного хора на улице должны уже бояться не столько заболеть с осложненьем, сколько задержаний за несанкционированный митинг. Современники Виктора Цоя хотели перемен, и произошедшая перемена является кричащей как издевательство над надеждами поколения.

...Все последние годы Россия, пишут «Ведомости», сохраняет лидерство среди европейских стран по количеству заключенных. Её показатель (418 на 100 тыс. жителей) вчетверо (!) выше среднеевропейского. Общая численность заключённых равна, к примеру, населению Черногории. Россия - европейский лидер по тюремному бюджету, составляющему 3,5 млрд. евро, хотя на содержание одного заключённого она тратит в 25 раз меньше, чем в среднем по Европе (на данную статью идёт лишь седьмая часть выделяемых средств).

Неужто сие означает какую-то особую склонность россиян к совершению преступлений? Почему наша страна, если где и первенствует, то почти сплошь в сфере репрессий? Однако, учитывая вышеприведённый пример с наказанием за массовую зарядку, стоит ли удивляться подобным цифрам? И насколько же при созданном режиме и могучих силах правопорядка жить у нас безопаснее, чем в какой-нибудь Швеции или Франции с её «желтыми жилетами»? Выводы делать только вам.