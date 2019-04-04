НАТО не даст ВМС РФ блокировать Креченский пролив для украинских судов

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Об этом заявила во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начнется в среду в Вашингтоне.

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон. С ее точки зрения, выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону.

По мнению представителя США, на данном этапе требуется "больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены", чтобы страны региона "были свободны от российского вмешательства". "Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым - это часть Украины", - заявила Хатчисон.

"Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря - как на воде, так и на суше", - добавила постпред. Она уточнила, что альянс собирается принять новый пакет мер, касающихся Черного моря, в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе.

Хатчисон также добавила, что США и страны - члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.

"Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", - утверждала она.

"Мы обсудим нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего США вынуждены из него выходить. Сейчас мы должны быть способны подстроить наш [военный] потенциал под сдерживание нарушающих договор ракеты", - утверждает Хатчисон.

"Кроме того, мы будем обсуждать контртерроризм, Афганистан, - отметила она. - Мы должны убедиться, что в Афганистане не действуют террористические сети, которые могут распространить свое влияние на нашу или любую другую страну альянса".

Напомним, 1 апреля два фрегата средиземноморской эскадры НАТО: испанский Santa Maria и канадский Toronto, - ошвартовались в порту Одессы.

Корабли стоят у 18 и 19 причалов морвокзала, сообщает местное издание Думская. Фрегаты открыты для посещения и пробудут в Одессе до вечера 3 апреля, а затем выйдут в море для совместного с ВМС Украины учения PASSEX.

Напомним, группа кораблей НАТО во главе с эсминцем ВМС Нидерландов Evertsen вошла в Черном море 28 марта. Здесь к ним присоединились болгарский, румынский и турецкий фрегаты, после чего флотилия направилась на север. У берегов России корабли разделились: большая их часть направилась в грузинский порт Поти, а испанский и канадский фрегаты сделали заход в Одессу.

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