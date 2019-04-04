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Московский листок

Рогозина-сынка оптимизируют вместе с ОАК, но без хлебного места не оставят

Опубликовано 04.04.2019 в разделе комментариев 0

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Рогозина-сынка оптимизируют вместе с ОАК, но без хлебного места не оставят

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработала план оптимизации структуры, в рамках которого произойдут и кадровые перестановки. В частности, как стало известно “Ъ”, ОАК покинет гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин, возглавляющий одновременно дивизион транспортной авиации. По данным “Ъ”, его место займет гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрий Грудинин. Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.

Обратите внимание, какая трудовая биография сложилась у этого классического мальчика-мажора: Минобороны, Ил, ОАК. Не являясь специалистом ни в одной из областей, куда пристраивал его папаня из "путинского спецназа" - он всегда оказывался в касте топ-менеджеребцов, миллионеров, которые без оффшоров не существуют. А всего-то - сын своего бати, который пооппозиционировав Путину, пошёл к нему на поклон - и вот, хватило на детишек благодати царской...

Напомним, в 2016-м году Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, обнаружил связь Алексея Рогозина, сына вице-премьера Дмитрия Рогозина, с офшором, получающим миллиардные госзаказы в оборонной отрасли. Директор зарегистрированной на Виргинских островах фирмы вместе с обоими чиновниками входит в руководство Федерации практической стрельбы.

Тогда Дмитрий Рогозин подтвердил переход своего сына на пост замглавы департамента имущественных отношений Минобороны РФ, сообщало РИА "Новости". О грядущем назначении Алексея Рогозина на новую должность стало известно еще в марте. Его предшественник на этом посту Александр Горшколепов попался на взятках и был приговорен к семи годам девяти месяцам колонии строгого режима и штрафу в 310 млн рублей. До перехода в Минобороны РФ Алексей Рогозин возглавлял "Алексинский химический комбинат" - федеральное казенное предприятие, занимающееся в том числе производством пороха.

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