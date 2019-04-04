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Московский листок

Сравнения Сталина с Гитлером выходят из моды в МИД РФ

Опубликовано 04.04.2019 в разделе комментариев 2

нато сталин вов норвегия мид рф
Сравнения Сталина с Гитлером выходят из моды в МИД РФ

Заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, поставившего Иосифа Сталина в один ряд с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), вызвало чувство стыда в его родной Норвегии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. 

«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — заявил дипломат (цитата по «РИА Новости»). 

Накануне, 3 апреля, говоря о необходимости увеличения расходов на военные цели, Столтенберг заявил, что только это поможет противостоять угрозам, присутствующим в нашем неидеальном мире. 

«Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога», — сказал Столтенберг.

- В кои это веки, - поражается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - адекватная реакция в МИД! Неужели и там засели "проклятые сталинисты" - для гуманного, просветительского очищения земли российской от которых Ельцин и Путин сделали так много? Построили Музей истории ГУЛАГа в Москве, рассказали в самом Сталинграде, в музее-панораме как ужасен был "Сталинский режим", авторитаризм и тоталитаризм, поставили (они считают, что восстановили) такие яркие памятники царизма и антибольшевизма, как ХХС, Стела 300-400-летия Дома Романовых и медный Солженицын на Таганке... Веь ясно же и Медведев (которого незаслуженно прозвали после обличений ФБК Димоном Тосканским) сказал, что войну выиграл не Сталин, а народ (не уточняя имя народа, правда). Что ж, вот и Столтенберг вполне в пандан словам Медведева выступил: Сталин, видимо, рвался в Норвегию или ещё куда-то и слова мирных дмократий европейских его остановить не могли - так и вспоминаются польские плакаты времён Пилсудского и... да-да, плакатики тех самых господ нацистов, которые легко взяли в оккупацию всю Скандинавию, а в Финляндии ещё и союзников нашли в лиц Маннергейма. В общем, МИД внезапно порадовал, а вот НАТО учить историю надо.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Шведы,немцы и прочая объединенная Эуропка в 1240-1242 г.г.-раз...
рубикон написал 04.04.2019 16:46
Англосаксы на очереди. Эти ублюдки уже достали русский люд. Следующая победа будет над ними!
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Шведы,немцы и прочая объединенная Эуропка в 1240-1242 г.г.-раз...
-Что это? написал 04.04.2019 16:26
Поляки в 1612 -два. Немцы в середине18 века -три. Наполеон в 1812 г-четыре. Туркам на Балканах в 1870-1880-ых- пять. Гитлеру в 1945г.-шесть...
Не...я про другие кампании уж умолчал. Про изгнание турок из Причерноморья,Приазовья, с Кавказа...
Были и проигрыши, но разве их масштаб с масштабом вышеперечисленного сравнишь??
Англо-саксы еще не получали?
Вообще,все должны успокоиться.
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