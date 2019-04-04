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Московский листок

Новые санкции США ударят по госдолгу сырьевой империи

Опубликовано 04.04.2019 в разделе комментариев 1

сша кризис силовигархия санкции сырьеваяимперия
Новые санкции США ударят по госдолгу сырьевой империи

Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) внесли в среду на рассмотрение Конгресса США законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое снова может предпринять РФ. Об этом говорится в совместном заявлении двух сенаторов, опубликованном на официальном сайте Рубио. 

Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, также против российского суверенного долга, отмечается в тексте законопроекта. Билль, предложенный сенаторами, получил название Deter Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act - "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы", аббревиатуру также можно перевести как "Закон о предотвращении"), передает ТАСС. 

"Я призываю Конгресс сплотиться и решительно защитить наши выборы и американский народ в будущие годы от иностранных противников, которые полны решимости внести в наши ряды раскол и разделить нас, чтобы усилить себя", - утверждает Марко Рубио. 

Его коллега также ссылается на результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. "Ясный вывод, который мы можем вынести из доклада [Роберта] Мюллера (расследовавшего попытки РФ повлиять на избирательную кампанию накануне выборов президента США в 2016 году. - Прим. NEWSru.com), заключается в том, что Россия стремилась манипулировать американским народом и подорвать демократический процесс в 2016 году, - заявил сенатор Ван Холлен. - По мере того, как мы приближаемся к избирательному циклу 2020 года, мы должны сохранять бдительность против атак со стороны Кремля или любого, кто стремится последовать их (россиян. - Прим. ТАСС) примеру". 

Законопроект предусматривает, что директор национальной разведки США в течение 60 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен вынести заключение о том, пыталась ли Россия или какое-либо другое государство, или подконтрольные этим странам лица вмешаться в ход выборов и оказать влияние на их исход. Если директор решит, что подобное вмешательство действительно произошло, проект закона предписывает обязательное введение санкций в течение 30 дней. Глава нацразведки США также должен будет обнародовать список российских политиков и бизнесменов, которых американские спецслужбы подозревают в причастности к попыткам вмешательства в выборы и против которых могут быть введены санкции. 

Предусмотренные биллем меры включают санкции против российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Законопроект предусматривает запрет на ведение бизнеса с этими банками в американской юрисдикции, а также для граждан США. Законопроект также предполагает запрет или серьезное ограничение возможности открытия корреспонденских счетов попавшими под санкции банками. Эти счета необходимы для проведения транзакций в долларах. 

Также предусмотрен запрет на проведение всех транзакций в американской юрисдикции с российским суверенным долгом, облигациями правительства РФ и облигациями, выпущенными организациями, находящимися в собственности и под контролем российского государства, выпущенными в день введения санкций или после него. 

Проект закона предусматривает блокирование, т. е. замораживание без конфискации американских активов россиян, которые могут попасть под санкции, включая официальных лиц и бизнесменов, а также запрет для них на въезд в Соединенные Штаты. 

Предусмотренные законопроектом санкции включают также запрет для американских граждан и компаний на осуществление новых инвестиций в энергетический сектор России. Ограничительные меры также предусматривают замораживание всех находящихся в США активов российских компаний энергетического сектора, а также компаний из третьих стран, осуществляющие новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. 

Билль также включает требование к администрации США добиваться от Европейского Союза ведения санкций в отношении РФ. В документе упоминаются Китай, Иран и КНДР в качестве стран, которые, по мнению автора инициативы, могут организовать кибератаки с намерением повлиять на американские выборы. 

Законопроект, предусматривавший похожие меры, был внесен в Конгресс США в начале прошлого года сенаторами Ван Холленом и Рубио, однако тогда он не был принят Конгрессом.

В России Путинской тем временем санкциям очень рады.

Введенные против России санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики страны, заявил зампред Центробанка Сергей Швецов в среду на форуме Московской биржи.

"Мы живем в интересное время. Гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже "спасибо" сказать", - цитирует РБК Швецова.

По его словам, в настоящее время Россия макроэкономически выглядит лучше, чем другие страны. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дмитрий Черный настоящий Кумунист написал 04.04.2019 18:28
Дональда Трампа ниче против вовки не сделат. Крымнаш. Трампнаш. А смысл ссуществования русачков в другом. И возможно они победят, ибо никто всерьез не воюет супротив. Весь мир развивается по принципу - кто умный, тот и в фаворе, а если нет умных!? Ну вот такой вот биологический материал. Охранники. ВОХРа.
И зачем охранникам такой мир, если в нем они будут охранниками!?
А если охранники победят, то они заставят умных работать. За понюшку табаку.
Это и есть основа поддержки безоговорочной Владимира Владимировича Путина, ибо каждый русачок понимат, не конкурент он. Лузеры.
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