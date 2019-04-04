"Валить из Рашки" хочет каждый пятый дорогой россиянин

Каждый пятый россиянин выразил желание эмигрировать при появлении такой возможности. Об этом свидетельствуют данные опроса международной компании Gallup за 2018 год.
Исследование проводилось с июня по октябрь. В нем приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 15 лет.
Социологи задали всем респондентам один и тот же вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы переехать на постоянное место жительства в другую страну?» Утвердительно ответили 20% опрошенных. Это максимальное значение с 2007 года, когда организация начала проводить подобный опрос. Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Доля трудоспособного населения страны, которая хотела бы переехать, с 2014 года выросла в три раза: этот показатель увеличился с 14 до 44% среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, с 7 до 22% в возрастной группе от 30 до 45 лет, а среди людей от 46 до 60 лет — с 3 до 9%.
В качестве потенциального места для переезда россияне чаще всего называли государства Европейского союза (40%), затем страны североамериканского континента (16%). Самыми желаемыми странами для переезда респонденты назвали:
Германию (15%);
США (12%);
Японию (5%);
Канаду (5%);
Испанию (5%);
Францию (4%).
Еще одним полем исследования специалистов из Gallup стало одобрение действующего в России руководства. По итогам опроса, из тех, кто хочет эмигрировать, 12% заявили об одобрении работы президента Владимира Путина, 40% указали, что деятельностью главы государства они недовольны. Эти цифры не сильно больше тех, которые социологи получили по итогам опроса, проведенного годом ранее: 12% — одобряют, 39% — не одобряют.
В феврале аналогичное исследование давало следующие результаты.
Среди россиян, желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства, наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Наименьший показатель, согласно опросу, приходится на возрастную группу старше 55 лет (5%).
В целом, численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса.
При этом о стремлении перебраться за границу чаще говорят жители российских городов с населением более 100 тыс. человек, чем те, кто проживает на селе.
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В лад написал 04.04.2019 18:30
Анатолия написал 04.04.2019 18:25
А кто в чебуречной останется? Кому возраст дожития подымать до гробовой доски? За счет кого кормить НЕмаленьких уже, но "гордых"?
Значит, скоро по прсьбе народа введут крепостное право, как деды и скрепы.