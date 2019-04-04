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Московский листок

Зеленский позвал Тимошенко в качестве арбитра на дебаты с Порошенко

Опубликовано 04.04.2019 в разделе комментариев 1

украина выборы президент
Зеленский позвал Тимошенко в качестве арбитра на дебаты с Порошенко

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский позвал на дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко своего бывшего оппонента, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Новый ролик опубликован в Facebook-аккаунте «Команда Зеленского». 

Зеленский заявил, что его команда предлагает назначить независимого арбитра и ведущего для избежания провокаций и подлога. «Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Cможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — продолжил он. 

Артист также обратился к Порошенко с ответом на его обращение. «Тон разговора резко изменился. Что же, господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой», — сказал шоумен. 

По словам Зеленского, он пригласил Юлию Тимошенко провести дебаты, чтобы «избежать подкупа, провокаций, административного давления».

3 апреля Зеленский вызвал действующего президента на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Демократия это колбаса из отходов написал 04.04.2019 21:12
Параша забьет Зеленского обвинениями в предательстве, работе на Путина и ЭМОЦИЯМИ, ЭМОЦИЯМИ,
ЭМОЦИЯМИ. Зеленский не сможет рта раскрыть. Воздух колебать будет только Параша.
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