До сегодняшнего дня я думала, что в Советском Союзе не существовало брендов. Ну то есть "Красная Москва" там, или "Рот Фронт", или даже наш балет и цирк - это не бренды были, а просто - наше, советское, значит самое лучшее. Когда полулегально появились фирменные вещи, стало доходить, что "Адидас" (кому удавалось достать, конечно же), гораздо лучше спортивных ботинок от "Парижской коммуны". То есть настолько лучше, что сравнивать даже как-то невозможно. Понемногу осознали, что бренд напрямую связан с качеством.

Так вот. Были в СССР бренды!!! Их имена - Гайдай, Любимов, Андрей Миронов, Евгений Леонов, Рязанов. И Данелия, которого сегодня не стало, - супер-бренд, конечно же. То есть новый фильм Георгия Данелии - это 100 % умно, изящно, нежно, смешно, печально... "Я тебе один умный вещь скажу", "Бузыкин, а может, я бездарная?" "Желтые штаны - два раза ку". Современники мои, одноклассники и однокурсники, да разве надо нам объяснять, что это за слова такие и откуда?!

В последний день существования ЦДХ побывала там на концерте Сюткина.

Чего недоотобрали у Третьякова, то отжали у художников

Хороший концерт - ретро, советское, оптимистичное, на экране - черно-белое, стильно так. И Михалков юный, вскидывающий руку в прощальном приветствии на вершине эскалатора станции "Университет (тогда - конечная была): "А если я немного загрущу....". Он всегда теперь будет шагать по Москве, и пацаки с кольцами в носу будут всегда считать свои КЦ, а вредный дядя Изя из "Паспорта" будет вредничать до скончания веков. И вечно будут ехать на грузовике Кикабидзе с Фрунзиком Мкртчяном.

Страны давно нет.

А пишу - и реву.

orphoprosecutor