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Московский листок

Росстат продолжает распространять подрывную информацию. Россияне нищие!

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 0

нищета росстат
Росстат продолжает распространять подрывную информацию. Россияне нищие!

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами», говорят данные Росстата, которые получены в ходе опроса жителей разных регионов, разного возраста и достатка. При этом минимальный доход, который необходим многодетной семье составляет 82 тысячи рублей в месяц. Молодые семьи нуждаются минимум в 68 тысячах, неполным семьям требуется 62,5 тысячи, а семьям пенсионеров — 38,3 тысячи рублей. 

При этом:

- почти 80 процентов семей не всегда могут себе позволить купить необходимый минимум товаров, не выходя за пределы дохода;

- 53 процента семей не в состоянии справиться с неожиданными тратами, например, срочным ремонтом или медицинскими услугами;

- почти половина не может позволить себе недельный отпуск вне дома каждый год.

***

У меня такое впечатление, что 80 процентов граждан РФ проводят какую-то антигосударственную политику. Я раньше грешил на Росстат, но антироссийский заговор видится мне гораздо шире - 80 процентов населения, не меньше!

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Ведь смотрите - почти 80 процентов этих же граждан проголосовали на последних президентских выборах за Путина. А потом предательски не могут позволить купить необходимый минимум. По-моему, заговор налицо!

Я бы вообще внимательно присмотрелся к этому неимущему населению. Ведь они прекрасно знают, что им нужно, даже цифру нужную называют - 58 тысяч рублей в среднем. Знают! Но почему-то зарабатывают существенно меньше. Почему? Думаю, из злонамеренности. Ведь если тебе нужно зарабатывать 58 тысяч, а ты нарочно зарабатываешь в 2 раза меньше, то кто ты, как не вредитель?

В свободной, демократической Англии нищих просто вешали, и таким образом достигли значительного процветания.

Почему же у нас нельзя хотя бы ввести в УК статью о вредительстве, дополнив ее злонамеренным занижением собственного заработка с целью ухудшить статистические показатели. Давать срок небольшой - лет 5-7, а в случае рецидива, конечно, побольше. Пусть сидят в лагере и занимаются обществено-полезным трудом, а мечтания свои ограничат, скажем, снижением срока и прибавкой к пайке.

Если посадить 80 процентов населения, то необходимый минимум арестанта станет легко достижим для большинства. Причем не выходя за пределы лагеря. Никаких неожиданных трат у заключенного не может быть в принципе. А недельный отпуск вне дома ("твой дом - тюрьма!") можно запросто обеспечить каждому, переведя его на больничку или временно отправив этапом в лагерь в другую климатическую зону.

А Росстат просто переподчинить ГУИНу.

А.Б.



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