Игорь Стрелков: нет, это не второй 1937-й В студии Максима Калашникова – член Оргкомитета, глава К2501/РОНД и МОД «Новороссия» Игорь Стрелков. Обсуждаем аресты в «элите» РФ и барахтания Москвы в Венесуэле.



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