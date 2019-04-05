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Московский листок

Игорь Стрелков: нет, это не второй 1937-й

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 1

В студии Максима Калашникова – член Оргкомитета, глава К2501/РОНД и МОД «Новороссия» Игорь Стрелков. Обсуждаем аресты в «элите» РФ и барахтания Москвы в Венесуэле.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик2188 написал 05.04.2019 01:59
Стрелков - провокатор?
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