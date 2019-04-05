Чем мог бы президент-режиссёр помочь Украине

Честно говоря, за выборами на Украине не следил совсем. В принципе считал и считаю, что вряд ли там что-то будет меняться всерьёз. Нынешняя ситуация, какая она есть, увы, выгодна многим. Выгодна американцам - потому что даёт возможность шантажировать Европу российской угрозой. Выгодна Кремлю, потому что даёт возможность удерживать путинскую власть, используя как внешнеполитическое противостояние с Западом, так и нацистский разгул, и карательные операции против жителей ДНР-ЛНР.

При этом вероятней всего Кремль именно для этого и оказал поддержку восставшему народу Донбасса, чтобы использовать этих смелых людей, вставших на борьбу с нацизмом, в своих грязных целях. При этом, разумеется, сегодня уже не приходится говорить о том, что в ЛДНР состоялся именно народный проект, - тот за который отчасти и встали жители Донбасса и добровольцы из разных стран.

Увы, на мой взгляд, Кремль "зачистил" всех значимых и честных лидеров народного сопротивления, уничтожил ростки социальной справедливости и вырастил уменьшенную копию российского режима, со скидкой на реальную войну.

Но в последние пару дней я всё же чуть изучил фигуру нынешнего фаворита президентской кампании Украины и всё же чуть-чуть у меня лично появилась надежда на изменения к лучшему.

Насколько я понимаю, Зеленский всё же не столь категоричен в вопросе противостояния с Юго-Востоком. Он не олигарх и, кстати, не только комик, а сценарист! То есть в принципе многие нюансы управления страной он обыгрывал в теории на протяжении многих лет. Причём как сценарист он безусловно должен был вникать в очень широкий круг вопросов.

Мне кажется тут важно понимать, что народ Украины, возможно, пытается найти выход именно в некоей золотой середине. Уверен, что многие уже поняли, что игра в противостояние с Россией это всего лишь игра элит, выгодная бандитам разного разлива - как в России, так и на Украине и в западных странах.

На мой взгляд, Украине сейчас нужно проводить трезвую миролюбивую политику внутри страны и одинаково дистанцироваться от всех возможных поводырей как с запада, так и с востока. При этом умело используя противоречия между ними.

Но, повторюсь, решение острых вопросов на Украине — это первостепенная задача, которую нужно будет решать Зеленскому в качестве главы государства. Такими задачами я вижу безусловное полное выполнение минских договорённостей по Донбассу. Разумеется, полная амнистия всех участников конфликта, фактическая автономия ЛДНР с наделением их особым статусом.

Но для того чтобы выбить почву из-под ног поджигателей войны из разных стран, безусловно, нужно отменять все нацистские законы принятые при власти Порошенко и до того. Русский язык как минимум должен получить статус регионального языка - с возможностью обучения на нём на всех уровнях образования. Но лучше, чтобы он стал вторым государственным языком.

Должен быть отменён закон о так называемой декоммунизации. По сути должны быть легализованы левые партии, включая КПУ. (Хотя, я думаю, именно КПУ уже не станет на Украине хоть сколько-то значимой силой: её лидеры замарали партию до крайней степени. Разве что там сменится вся верхушка КПУ).

В общем Зеленский должен убрать все раздражающие факторы, позволяющие поджигателям войны из России, внутри Украины и из западных стран стравливать народы Украины между собой.

И, кстати говоря, вполне возможно, что если Зеленскому удастся пойти по этому пути, то он сможет очень серьёзно ударить по позициям Кремля, так как у путинской бригады из рук выпадет один из мощнейших аргументов, позволяющий ему держаться у власти. Так как наглядные примеры того что происходит на Украине в смысле войны, нацистских маршей, уничтожение левой оппозиции, ущемление прав граждан по национальному признаку, разгул нацизма и пр. - даёт возможность Путину манипулировать сознанием граждан России и держать их в узде.

"Вы что хотите, как на Украине?" Этот вопрос во многом помогает Путину держатся у власти последние пять лет и не даёт развиться российской оппозиции.

Конечно, всё описанное - лишь мой взгляд на ситуацию, тем более, если бы я даже не ошибся в Зеленском, то Украина — это всё же не суперпрезидентская республика, тем более там будут выборы в Верховную раду. И если у Зеленского не будет перевеса его союзников в парламенте, то скорее всего никаких серьёзных результатов ему достичь не удастся, и манипуляторы-капиталисты, империалисты, увы, и дальше будут помогать Путину сохранять власть в России, США шантажировать Европу российской угрозой, а внутриукраинским бизнесменам, торгующим смертью и разрушением Украины, и дальше убивать граждан Украины и делать на этом миллиардные состояния.

И да: любые положительные перемены на Украине, как разумеется и в России, возможны только если проснётся большинство граждан наших стран и скажет: хватит уничтожать и грабить народ!

Это ключевой аспект и, кстати, во многом только обоюдная активность граждан и Украины и России действующих примерно в единой парадигме, сможет положить конец как братоубийственной войне, так и нанести смертельный удар по олигархическим режимам клептократов в Киеве и в Москве!