Центарой как Нью-Йорк. Только лучше

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома, сообщает РБК.
По его словам, решение обусловлено экономической динамикой, предполагающей урбанизацию.
"Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты", — пояснил министр.
Умаров напомнил, что такая практика существует, в частности, в США. В качестве примера он привел застройку в Бостоне.
"Для того чтобы делать парки, диснейленды, они сотни, тысячи домов демонтировали и перенесли в другие места. <…> Чем Центарой не Нью-Йорк?" — отметил он.
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Конечно, Нью-Йорк, Джамбулат Вахидович. Чисто Нью-Йорк. Только лучше намного - народу поменьше чуть-чуть, воздух чище гораздо и немного больше чеченцев в процентном отношении. Никакого Брайтон-Бич, никакого Южного Бронкса, только хороший климат и вежливые, приветливые люди... Можно даже переименовать в Нью-Центарой, чтобы люди сравнивали - в пользу родины Рамзана Ахматовича, разумеется.
Очень порадовала новость про парки и диснейленды - в родном селе Рамзана Ахматовича нужны диснейленды непременно.
Кстати, можно подумать и о небоскребах. Для начала немного, несколько. И Нью-Йорк не сразу строился... Вот только всемирный торговый центр в Центарое строить не нужно, примета, говорят, плохая.
А.Б.
а не об шизоидных амбициях написал 05.04.2019 09:14
- строительство очень высоких зданий не целесообразно с точки зрения экономики. затраты на техническое обслуживание здания тем выше чем оно выше и здание просто себя не окупает со временем. поэтому и было принято решение о сносе зданий-близнецом в 11 году.