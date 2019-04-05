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Московский листок

Центарой как Нью-Йорк. Только лучше

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 1

чечня кадыров
Центарой как Нью-Йорк. Только лучше

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома, сообщает РБК. 

По его словам, решение обусловлено экономической динамикой, предполагающей урбанизацию. 

"Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты", — пояснил министр. 

Умаров напомнил, что такая практика существует, в частности, в США. В качестве примера он привел застройку в Бостоне. 

"Для того чтобы делать парки, диснейленды, они сотни, тысячи домов демонтировали и перенесли в другие места. <…> Чем Центарой не Нью-Йорк?" — отметил он.

***

Конечно, Нью-Йорк, Джамбулат Вахидович. Чисто Нью-Йорк. Только лучше намного - народу поменьше чуть-чуть, воздух чище гораздо и немного больше чеченцев в процентном отношении. Никакого Брайтон-Бич, никакого Южного Бронкса, только хороший климат и вежливые, приветливые люди... Можно даже переименовать в Нью-Центарой, чтобы люди сравнивали - в пользу родины Рамзана Ахматовича, разумеется.

Очень порадовала новость про парки и диснейленды - в родном селе Рамзана Ахматовича нужны диснейленды непременно. 

Кстати, можно подумать и о небоскребах. Для начала немного, несколько. И Нью-Йорк не сразу строился... Вот только всемирный торговый центр в Центарое строить не нужно, примета, говорят, плохая.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
надо думать о целесообразности
а не об шизоидных амбициях написал 05.04.2019 09:14
RE:Кстати, можно подумать и о небоскребах. Для начала немного, несколько. И Нью-Йорк не сразу строился... Вот только всемирный торговый центр в Центарое строить не нужно, примета, говорят, плохая.
- строительство очень высоких зданий не целесообразно с точки зрения экономики. затраты на техническое обслуживание здания тем выше чем оно выше и здание просто себя не окупает со временем. поэтому и было принято решение о сносе зданий-близнецом в 11 году.
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