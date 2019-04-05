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Московский листок

При производстве боеприпасов в Дзержинске взорвался цех "Кристалла"

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 1

При производстве боеприпасов в Дзержинске взорвался цех "Кристалла"

На предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область), занимающегося производством взрывчатки, произошел взрыв. Полностью разрушено здание цеха размером 15 на 12 метров, передает "Интерфакс". Тушение пожара заняло более двух часов. 

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА "Новости", что происходит горение на площади 150 квадратных метров. "Предварительная причина взрыва - нарушение безопасности при производстве опасных работ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожар на месте ЧП удалось локализовать на площади180 квадратных метров. 

В результате взрыва и пожара никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются. 

ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. 

Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.

Напомним, в прошлом году там же, в Дзержинске 31 сентября в здании утилизации мин на заводе имени Я. М. Свердлова произошел хлопок во время производства взрывчатки. После этого возник пожар на площади 80 квадратных метров. В результате ЧП, как сообщалось, три человека погибли, еще шестеро, по данным Минздрава региона, пострадали. Кроме того, двое считались пропавшими без вести. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили РИА "Новости", что их останки и были найдены поздно вечером на месте сгоревшего цеха. 

Завод имени Я. М. Свердлова - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

В декабре 2017 года на дзержинском ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" была запущена первая в России полностью автоматизированная линия по снаряжению фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Именно этот вид боеприпасов был серьезно востребован после начала сирийской кампании, и их общий объем запасов нуждался в пополнении.

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Всего комментариев к статье: 1
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Никогда такого не было, и вот опять!
Степаныч написал 05.04.2019 11:13
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