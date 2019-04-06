Жители против произвола управы

В июле 2018 года была введена в эксплуатацию третья очередь «Ривер-Парка», где мы приобрели недвижимость. Через две недели после сдачи домов, 15 августа 2018 года, жителями-инициаторами была запущена процедура общего собрания собственников (ОСС) по выбору управляющей компании. Собрание проходило с 15 августа по 19 сентября 2018 года. Большинством голосов на роль управляющей компании была выбрана управляющая компания ООО «Ривер-Парк проперти менеджмент» (УК «РППМ»).

Основная причина, почему мы выбрали ее, - более высокий по сравнению с общегородским уровень сервиса. В частности, договор с «РППМ» предполагает охрану домов, услуги консьержа, более частую и качественную уборку домов и территории и т.д. Мы не просто отдали свои голоса, заполнив соответствующие документы, но и подписали с УК «РППМ» договора на управления домами. Совершенно очевидно, что мы сделали осознанный выбор в ее пользу!

21 сентября 2018 года УК «РППМ» известила управу о результатах общего собрания собственников и заключении договоров. И тут выяснилось следующее.

Пока проходило наше собрание управа района Нагатинский затон с 20 августа 2018 года начала открытый конкурс по отбору управляющей организации на право управления домами по адресу ул. Корабельная, 17 к.1,2,3. То есть теми домами, где уже шло общее собрание собственников. Управа сделала вид, что не знала о нашем ОСС.

По закону, после объявления торгов управа должна обеспечить их информационное сопровождение – иначе как участники рынка узнают о конкурсе?! Однако управа пренебрегла этим правилом. В итоге единственным участником конкурса оказалось ООО «УК Жилищник Столица» - в ситуации информационной изоляции, в которой, без сомнения, умышленно проводился конкурс, никто более заявки не подал.

Более того, управа допустила еще одно нарушение закона, подтасовав документацию. После завершения приема и вскрытия заявок был составлен соответствующий протокол. Однако вскоре дата завершения всей процедуры была проставлена таким образом, чтобы в нарушение сроков, ранее указанных в конкурсной документации (завершение конкурса должно было состояться 26 сентября – есть скриншоты с сайта управы!), обеспечить победу ООО «УК Жилищник Столица»: якобы из-за явки единственного участника управа получила возможность завершить все конкурсные процедуры моментально в момент вскрытия конвертов, то есть 20 сентября, не приняв у УК «РППМ» на следующий день, 21 сентября, официальные уведомления о завершенных общих собраниях собственников. А именно ОСС по Жилищному кодексу РФ являются высшей формой управления многоквартирным домом и согласно правилам проведения открытых конкурсов совершенно однозначно являются поводом отмены всех прочих процедур, в том числе – конкурса управы района.

В развитие ситуации Мосжилинспекция по ЮАО в ответ на обращение свежеиспеченного «Жилищника Столица» быстро внесла наши дома в реестр их лицензии. При этом УК «РППМ» в удовлетворении аналогичного обращения было отказано.

УК «РППМ» подала иск в суд, чтобы оспорить действия управы и Мосжилинспекции. Однако «Жилищник Столица», не дожидаясь вердикта суда, решил спешно занять объекты: в некоторых дверях были высверлены личинки замков, снесен шлагбаум. Это вторжение сопровождалось полицией, которая своим присутствием совершенно откровенно прикрывала действия УК «Жилищник Столица».

У управы не было никаких оснований для подобного завершения конкурса, следовательно, у Жилинспекции – никаких оснований для включения наших домов в реестр лицензии «Жилищник Столица», ни для отказа в этом «РППМ». Никаких – кроме личной заинтересованности в получившемся результате.

УК «РППМ» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исками к управе района Нагатинский затон о признании конкурса незаконным; к Мосжилинспеции – о незаконном включении домов в лицензию УК «Жилищник Столица». Суд первой инстанции отказался удовлетворять иск «РППМ», на что была подана апелляционная жалоба, заседание по которой должно состояться 11 апреля 2019 года.

Мы, жители ЖК «Ривер-Парк», категорически возражаем против полного и беспардонного игнорирования управой района Нагатинский затон нашей позиции в части управления нашими домами!

Мы уже провели несколько одиночных пикетов рядом с управой района, Мосжилинспекцией по ЮАО, их центральным офисом на Проспекте Мира, около префектуры Южного административного округа. Некоторые акции, организованные и проведенные с полным соблюдением российского законодательства (в частности, 54-го ФЗ), оказались под угрозой срыва — несколько провокаторов попытались превратить формат одиночного пикета у управы в несанкционированный митинг.

Кроме того, для привлечения внимания общественности, СМИ и органов власти мы создали страницы в социальных сетях, где рассказываем о нашей проблеме. Наша первая страница в фейсбуке была заблокирована сразу после проведения первых пикетов. И хотя мы не знаем конкретных причин произошедшего, не исключаем, что это была информационная диверсия.

Мы знаем свои права и намерены их отстаивать! Это обращение к СМИ — часть нашей кампании по борьбе против незаконных действий управы, Мосжилинспекции и рейдеров в лице «Жилищник Столица». Мы верим, что с помощью медиа — четвертой власти – у нас больше шансов отстоять нашу позицию!