Ушакова "ушёл" из мэров Риги министр регионального развития Пуце

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце, опубликованном на сайте официального правительственного вестника.

"В соответствии с частью первой статьи 93 Закона "О органах местного самоуправления" я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы (далее - Совета) за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов", - указано в документе.

В распоряжении подробным образом перечисляются нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра. В основном они касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием Rigas Satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Нил Ушаков как мэр латвийской столицы. В течение тридцати дней после опубликования распоряжения оно может быть обжаловано в суде.

30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в офисе и дома у мэра Риги в рамках уголовного дела, связанного с предприятием городского общественного транспорта Rigas Satiksme, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал о взятке в размере 800 тысяч евро.

Деньги, по версии следователей, были получены в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013 - 2016 годах проводило это предприятие. В рамках расследования было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше. Пять из них решением суда были арестованы.

На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления Rigas Satiksme, в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь латышские националисты потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия градоначальник сохранил свой пост.

Бывший глава министерства охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс, представляющий нацблок, передал в правительство законопроект о роспуске мэрии Риги, однако правительство отложило его рассмотрение, а бывший премьер назвал этот документ юридическим браком. На его необоснованность также указали Латвийский союз самоуправлений и Латвийская ассоциация больших городов.

Сам градоначальник заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. По его словам, никакой процессуальный статус к нему не применим и подозрений в отношении него не высказано.

После этого Минрегионов начало проверку работы Рижской думы. 21 марта ведомство сообщило, что проверка завершена и выявлен ряд возможных нарушений законов, а мэру Риги в течение семи дней было необходимо дать свои разъяснения по этому поводу.

Министр регионального развития Юрис Пуце направил Ушакову перечень из 12 нарушений на посту мэра Риги. В соответствии с процедурой, Ушаков прислал разъяснения по каждому из пунктов. Министр счел их недостаточными и принял решение отстранить мэра от исполнения обязанностей.

После ответа Ушакова список предъявляемых ему претензий сократился вдвое и сейчас насчитывает шесть пунктов. Основных - два: нецелевое расходование средств и ненадлежащие исполнение обязанностей по надзору над закупками Rigas Satiksme. В частности, по версии министра, из-за действий мэра Рижская дума лишилась 30 миллионов евро, которые в 2016 и 2017 годах были предоставлены транспортной компании для пополнения капитала. Компания, с одобрения мэра, направила эти средства на покрытие убытков. Кроме того, в заключении министра отмечается, что Ушаков одобрял договоры о закупках Rigas Satiksme (в том числе и те, с которых, по утверждению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии, платились взятки), не обеспечивая надлежащего контроля со стороны думы.

Нил Ушаков заявлял, что полностью ответил на все претензии министерства регионального развития. Претензии в свой адрес он назвал "юридически слабыми и политизированными". Мэр признал, что "допускал ошибки" в работе, но не такие, за которые его можно было бы уволить. "Противоправное решение о моей отставке принять можно, а сломить нельзя", - говорил Ушаков, которого цитирует "Медуза".

Исполнять обязанности председателя Рижской думы будет один из действующих вице-мэров. По некоторым оценкам, обжалование решения об отстранении Ушакова в судах всех трех инстанций может занять до двух лет.

"Экология языка": что действительно бесило элиту Латвии в Ушакове

Ушаков неоднократно и довльно-так громко "троллил" национально-ориентированную элитку Латвии по теме русского языка. Так, в 2016-м, будучи оштрафован за общение в школе на русском языке с детьми, мэр Риги сравнил оштрафовавший его Центр государственного языка с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд", - написал градоначальник.

Ушаков заявил, что его позиция остается неизменной и он оспорит штраф в суде. По мнению мэра, закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть закон он не нарушал и ничего менять в своем поведении не собирается.

"Когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости", - пообещал мэр.

Нил Ушаков, являющийся русским по национальности, родился 8 июня 1976 года в Риге в семье инженера и учительницы русского языка. В независимой Латвии родители Нила получили статус неграждан. Их сын прошел процесс натурализации, и в 1999 году ему было предоставлено гражданство Латвии, передает ТАСС.

В том же году Нил Ушаков окончил факультет экономики и управления Латвийского университета (изучал аналитическую экономику). В 2002 году он получил степень магистра в Университете Южной Дании (специализация: "экономика и европейская интеграция").

В течение нескольких лет будущий мэр работал в СМИ в качестве продюсера, корреспондента (в ИТАР-ТАСС), редактора. Он также был ведущим еженедельной программы "Тема недели" на телеканале TV5 и первых в истории Латвии теледебатов на русском языке "Русский вопрос".

В 2004 г. за вклад в журналистику Ушаков был отмечен наградой "Цицерон", учрежденной Союзом журналистов Латвии и Латвийским университетом.

В 2005 г. Нил Ушаков вступил в Партию народного согласия (ПНС). Летом того же года ПНС наряду с другими партиями образовала крупнейшее русскоязычное объединение страны Центр Согласия (ЦС; существовал до 2014 г.). В 2005-2014 гг. Ушаков являлся председателем ЦС. В октябре 2006 г. он также был избран депутатом Сейма (парламента).

Под руководством Ушакова на досрочных выборах в Сейм 17 сентября 2011 г. ЦС получил 31 место из 100, став за 20 лет первой русскоязычной партией, одержавшей победу на парламентских выборах. Центр оказался в оппозиции, так как ни одна из парламентских партий не захотела вступить с ним в коалицию.

В декабре 2015 г., после того как премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма подала в отставку, Ушаков заявил о готовности возглавить новое правительство страны, однако не получил предложения по формированию кабинета от президента Латвии.

На муниципальных выборах 2009 г. Центр Согласия добился рекордных результатов, получив 26 мест из 60 в Рижской думе, и вошел в состав правительства Риги. 1 июля 2009 г. Нил Ушаков стал первым в постсоветской истории Латвии русским председателем городской думы Риги (мэр Риги). Переизбирался в июне 2013 г. и июне 2017 г.

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