Личная жизнь банкира Костина охраняется теперь всем Роскомнадзором

Сервис блогов "Яндекс.Дзен" удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде. Как выяснилось, Роскомнадзор начал массово блокировать тысячи ссылок на интернет-ресурсы, перепечатавшие этот материал о связи между 63-летним главой ВТБ Костиным и 31-летней ведущей "России 1". Расследование стало предметом судебного разбирательства, нарушившего ряд правовых норм, а большинство сайтов, ссылки на которые были заблокированы, не упоминались в судебном решении. Об этом сообщают "Ведомости".

Об удалении материала Baza сообщила в своем Telegram-канале, текст расследования доступен на сайте проекта. В расследовании Baza говорилось о том, что Аскер-заде владеет в Москве апартаментами в жилом комплексе "Новая Остоженка" в 1-м Зачатьевском переулке. Эти апартаменты в 2012 году приобрел ВТБ, позднее они были проданы офшору с Британских Виргинских островов Erelson Investments Limited, а в 2014 году владелицей недвижимости неожиданно стала Аскер-заде. Росреестр подтвердил эту информацию. Примерная стоимость этих апартаментов площадью 155 кв. м. - 150 млн рублей.

Интересно, что это уже вторая квартира государственной журналистки в этом же ЖК. Первые апартаменты площадью 228 кв. м. тоже изначально были в собственности банка ВТБ, пишет Baza. В августе 2011 года их купил у певца Александра Малинина руководитель дочернего банка ВТБ на Кипре (RCB Bank Ltd) Кирилл Зимарин. А уже через месяц Зимарин по договору дарения передал ее Наиле Аскер-заде. Та квартиру сегодня оценивается примерно в 270 млн рублей. Таким образом журналистка, которую связывают с главой банка ВТБ, непонятным образом получила в дар более 380 квадратных метров в элитном жилом комплексе на Остоженке.

Вот эту информацию и посчитал Роскомнадзор порочащей чью-то честь и достоинство. Baza убеждена, что "все дело в особых отношениях ведущей и главы банка Андрея Костина".

Наиля Аскер-заде ранее была корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей", с 2011 года работает на ВГТРК. В 2018 году она вдруг стала лауреатом премии ТЭФИ как лучший интервьюер на российском ТВ, обойдя таких знаменитых журналистов, как Владимир Познер, Кирилл Поздняков, Алексей Ягудин и Евгений Гусев. Статуэтка досталась ей за программу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", в рамках которой она успела поговорить о любви с Алишером Усмановым, поговорить по душам с Аркадием Ротенбергом, Станиславом Черчесовым, Рамзаном Кадыровым, Сергеем Лавровым и другими сильными мира сего.

Как объяснил представитель сервиса, "Дзен" получил жалобу на материал, поскольку тот содержит оскорбление или клевету, но не ответил на вопрос, от кого получена жалоба. Также "Дзен" получил уведомление Роскомнадзора, который указал, что материал Baza содержит информацию, распространение которой в России запрещено. Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 года. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что направил такое уведомление "Яндексу". Он не раскрыл, какие именно сведения в материале Baza Роскомнадзор признал запрещенной информацией. На аналогичный вопрос самой Baza сотрудники Роскомнадзора также не ответили.

От редакции: Вот Жан-Поль Сартр, например, которого ругали в СССР наши архивные хранители революционной теории за ревизионизм и вообще за всяческое прочее отступничество - очень верно писал про классовое правосудие. В том смысле, что суды - лишь один их элементов в государственном механизме подавления одним классом другого, который количественно, но не качественно превосходит правящий класс в плане солидарность и самосознания. А ведь эта же самая мысль верна и в отношении других, обеспечивающих диктатуру всё того же класса, механизмов и институтов.

В случае с Роскомнадзором мы наблюдаем именно это: как огромный "узел" (мы бы сказали - нарост) государственного механизма занят фактически тем, чем обычо занимается пиар-служба или служба безопасности любого крупного бизнесмена. Только в случае Костина, который управляет банком, который пока ещё имеет государстенную долю, - всё наиболее прозрачно. Вот интересно, стал бы точно так же Роскомнадзор педантично надзирать за уважением к личной жизни заурядного блогера? Конечно же, нет. Это капитализм, детки... Кстати, загулы Костина не в первый раз становятся в новостных потоках на место ньюсмейкера, хотя ничего там нового и интересного нет. Мораль правящего класса, всех этих банкиров и олигархов, строящих храмы и "возрождающих Россию" (на месте атеистического СССР) - всегда была двулика и двуглава, как символ этого самого государства.

Любопытно, а загулы Костина - подпадают под защиту государственных символов? По-моему, вполне. И такое там задЭ, что как говорится - плевать на репутацию, уж коли она повторила все "подвиги" журналистки Дарьи Аслановой, звезды секс-новостей начала-середины лихих девяностых. Интересно, задЭ напишет такую же книжку? Помню (не цитирую, а именно вспоминаю -по посылу, не дословно) первые строки бестселера Аслановой, который раскручивал "Московский комсомолец", кажется: "Встаю утром, гляжу на себя в зеркало ванной: чёрное каре, так идущее чувственным губам, маленькая грудь, аппетитная попка, столько свежести и красоты - нет, недостойны мня все эти депутаты и министры!" (банкиров почти не было)... Да и Катя Муму чт-то так и не описалась по следам своих похождений. Мельчает жанр! И прав был Сартр.

Д.Ч.

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