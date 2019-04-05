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Московский листок

В Ливии ожидается очередной переворот: армия Хафтара наступает на Триполи

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 0

ливия оон джамхирия
В Ливии ожидается очередной переворот: армия Хафтара наступает на Триполи

В Ливии антиправительственная армия начала наступление на столицу страны Триполи. С 2011 года в стране не сформировано единое правительство, выборы президента в ноябре 2018 года были в очередной раз перенесены. Триполи находится под контролем правительства национального единства (ПНЕ, образовано в 2015 году при поддержке Совета безопасности ООН, является международно признанным, легитимным правительством Ливии. — РБК). В свою очередь, премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил с целью не допустить продвижение армии Хафтара.

Путинская Россия не оказывает поддержки командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, который ранее объявил о наступлении на столицу Ливии Триполи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс». 

«Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации в Ливии. Безусловно, считаем главным, чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития», — сказал он.

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