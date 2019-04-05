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Московский листок

Полицаи тоже хотят отдыхать, как буржуи!

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 0

полиция классоваяненависть
Полицаи тоже хотят отдыхать, как буржуи!

Верховный суд РФ принял к рассмотрению административный иск, который оспаривает приказ МВД, ограничивающий право полицейских на выезд за границу. Информация об этом появилась в Telegram-каналах «Омбудсмен полиции» и главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. 

Из картотеки суда следует, что иск подал Максим Лужных. Это бывший командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы. В качестве ответчика выступает МВД. Представитель истца Владимир Воронцов рассказал «Право.ru», что поводом для обращения в ВС послужило увольнение Лужных из органов внутренних дел после того, как в 2016 году он съездил в отпуск в Доминикану и Болгарию. 

Лужных пытался оспорить это решение в районных судах, но безрезультатно. Поэтому он решил оспорить в Верховном суде приказ МВД от 12 сентября 2013 года № 705-дсп «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». На основании этого документа суды ранее выносили решения в пользу МВД.

По мнению истца, отдельные пункты приказа МВД «очевидно противоречат Конституции РФ и международному праву». Дело в том, что действующего закона, запрещающего сотрудникам полиции выезжать за рубеж, нет. В ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» ограничения прописаны только для сотрудников ФСБ. Поправки в законодательство, которые бы касались запрета на выезд за рубеж полицейским, не могут внести уже несколько лет. РИА «Новости» ранее сообщало, что соответствующий законопроект вызвал ожесточенные споры в Госдуме. 

Рассмотрение искового заявления Лужных назначено на 23 апреля. В деле будет участвовать адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев. 

В конце марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что в 2019 году сотрудникам МВД и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых более чем в десяток стран. В АТОР указали, что, согласно распоряжению министра внутренних дел от 26.12.2017 г., сотрудники МВД смогут поехать в 13 стран: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Абхазию, Южную Осетию, Вьетнам, Китай и на Кубу. Для представителей Росгвардии, согласно распоряжению директора ведомства от 04.11.2017 года, список полностью совпадает. Но при этом в перечень разрешенных стран для отдыха добавлена Мальдивская Республика.

Отметим, что полицаи пребывают в справедливом негодованьи - ведь судьям-то государство пошло навстречу. И ещё как! Выделив их в реальную касту на фоне тех, кто "подвозит им клиентов". Летом прошлого года, перед думскими каникулами, Государственная Дума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о создании санаторно-курортной базы для российских судей. Его инициатором стал Верховный суд РФ. 

Документ предусматривает внесение поправок в ФЗ "О судебном департаменте при ВС РФ". Благодаря им, суддеп получает право создавать учреждения для организации предоставления медицинской помощи и санаторно-курортного лечения судьям, в том числе пребывающим в отставке, а также членам их семей, работникам аппаратов судов, аппарата судебного департамента и его органов, передает РАПСИ.  

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