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Московский листок

Отсутствие обуви - ещё не признак бедности, заявила "говорящая голова" Путина

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 1

силовигархия классоваяненависть
Отсутствие обуви - ещё не признак бедности, заявила "говорящая голова" Путина

Президенту Владимиру Путину доложили об исследовании Росстата, которое показало нехватку у трети россиян денег на покупку обуви. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости". 

"Мы ознакомились с теми разъяснениями, которые Росстат предоставил. Собственно, были и раньше такие изыскания и что это [было сделано] вместе с Высшей школой экономики", - сказал Песков. Разъяснения в Кремле сочли скорее академическими, чем прикладными. 

"Критерии, по которым проводится это научное или социологическое изыскание, - я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется. Но я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер", - заявил Песков. 

Речь идет о масштабном исследовании Росстата, итоги которого представили 1 апреля. Как выяснилось, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями". Чтобы свести концы с концами, им требуется минимальный доход в 58,5 тысячи рублей. 

Более половины семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например, расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей. 

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести две пары подходящей по сезону обуви каждому члену семьи. Среди многодетных семей таких 40%. Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество, почти половина (49,1%) не в состоянии выехать куда-либо на ежегодный недельный отпуск, а 11% семей не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

От редакции: За два дня ФОРУМ.мск уже много писал по этому поводу. И пытаться тут добиться понимания сытыми голодных - бесполезно. "Пусть едят пирожные" - "пусть носят лабутены", - вот, наверное, что хотел сказать нам этот странный человек на ещё более странной должности. Почему глава государства (хоть и называется бизнесОво, как-то мелковато - "президент") не высказывается своим голосом, а как в какой-то фирмочке общается с народом через пресс-секретаря? Что это за бюрократизм такой барский, которого в ЦК КПСС (что была "демократами" свергнута именно под критику заорганизованности и партбюрократизма - не было) и в помине не было? Вы представляете ли себе такую должность при Брежневе, при Сталине? Нет, совершенно иные государственные посты занимали товарищи, выполнявшие иногда и роль глашатаев воли партии, были рупором обращений, мнений вождя. А тут какой-то пресс-секретарь получает миллионы и делает заявления, высказывает "экспертные" свои мнения, прямо как министр, а по сути - ни за что ответственным, кроме как за общение с прессой своего работодателя, не является. Голова без голоса.

Чего же ждать от таких "говорящих голов" - понимают ли они, что в низах, где босОта, происходит, где живут от зарплаты до зарплаты, залезая в кредиты и экономя на еде? Кто их поймёт-разберёт в Кремле, особенно если жена нынешняя, Навка - американка, жена прошлая - француженка с недавних пор, дочь - живёт на два дома, и всё больше по парижам?.. "Пусть едят пирожные" - да-да, все эти Песковы ближе к Бурбонам, чем к недавним (на шкале Истории) партийным вождям и их аппарату в СССР. Вот и вспоминается поэтому даже не французское, а русское, слишком русское: на Пятницкой-25, Радиокомитет где исторически располагался, а сейчас просто радиостанции, где и я работал в период 2002-2004, имелся радиоканал, нынче слитый с "Раша тудэй", только он назывался тогда "Голос России", вещал "на заграницу". Платили там отчаянно мало (как и нам на "Резонансе", но мы-то идейно работали как коммунисты, не за рубль Купцова и Титова) - причём буржуазия правящая мало платила и тем, кто был голосом этой вот Путинской РФ для зарубежья. И старейший, ещё советской школы диктор, когда получил там премию к новому году, сказал (и это показывало Путин-ТВ, что забавно): "Ну вот, могу с премии себе один ботинок купить". Как видно теперь нам, фраза стала крылатой и "перелетела" из нулевых в "десятые", потому что экономическая ситуация ухудшилась...  

Дмитрий Чёрный, редактор

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Труля-ля написал 05.04.2019 16:41
А то ты не знал что делаешь, Подонок! Довел страну до ручки ради обогащения своего ОПГ амбиций Гопника в мире! А ведь сам из бедной семьи, а Сечин сын матери-"одиночки! Вот вам и "классовый подход"- Бред!
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