"Всё нормально, вымираем", а в мире-то продолжительность жизни людской растёт

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет. Вместе с тем в странах с низкими доходами на душу населения люди живут в среднем на 18,1 года меньше, чем в богатых государствах, говорится в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В докладе "Мировая статистика здравоохранения, 2019 год" отмечается, что между 2000 и 2016 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов в целом выросла на 5,5 года - с 66,5 до 72 лет. С 2000 года в мире выросла также "средняя продолжительность здоровой жизни" - с 58,5 до 63,3 лет. При этом в странах с высокими доходами на душу населения ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составляла 80,8 года, а в государствах с низкими доходами - 62,7 года.

По оценкам ВОЗ, в 2019 году в мире родится около 141 млн детей: 73 млн мальчиков и 68 млн девочек. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у девочек, согласно докладу, составляет 74,2 года, а у мальчиков - 69,8 года. Мальчиков рождается на 5-10% больше, чем девочек, но ввиду более высокой смертности среди мужчин, к 50-54 годам численное соотношение между полами выравнивается, а в возрастной группе 60-64 лет женщин больше в пропорции 100 к 95.

Как поясняют эксперты, различия в продолжительности жизни могут быть объяснены биологическими факторами, в частности, "иммунными регуляторами, связанными с Х-хромосомой", в результате чего среди девочек ниже смертность в возрасте до пяти лет. Кроме того, более высокая смертность среди мужчин может быть обусловлена факторами риска, связанными с профессиональной деятельностью, в частности, с занятостью мужчин в сфере транспорта.

Мужчины чаще, чем женщины умирают от таких недугов, как ишемическая болезнь сердца, легочные заболевания, цирроз печени и инсульт, а также от травм на дорогах. Уровень самоубийств среди мужчин в 2016 году был в четыре раза выше, чем среди женщин. В то же время отмечен и такой фактор, как различия в отношении женщин и мужчин к собственному здоровью. Мужчины в целом реже обращаются за лечебной помощью: это характерно, в частности, для жителей государств, в которых зафиксирована эпидемия ВИЧ.

"Эта статистика говорит о том, что необходимо срочно уделить приоритетное внимание первичной помощи - эффективному лечению неинфекционных заболеваний и снижению факторов риска" - заявила помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма. Она обратила внимание на тот факт, что измерение кровяного давления все еще не применяется достаточно широко, а основной причиной преждевременной смерти остается курение табака.

Между тем экономист, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин отмечает, что Россия занимает 95-96-е место в мире по ожидаемой продолжительности жизни (чуть больше 72 лет). При этом расходы на здравоохранение в стране составляют 5,6% ВВП, тогда как в Японии, где продолжительность жизни составляет 83,7 года, этот показатель составляет 10,9% ВВП, в Швейцарии (83,4 года) - 12,1% ВВП, Австралии (82,8 года) - 9,4%, Испании (82,8 лет) - 9,2%, Италии (82,7 года) - 9,0%, Израиле (82,5 года) - 7,4% ВВП.

"Давайте сначала дотянем для всего народа хотя бы до 80 лет, а потом уже будем рассуждать о смысле и великом предназначении, об особенной судьбе российского государства, и о том, как оно должно напрягаться и уходить далеко вперед. Именно так побеждают другие государства. Все остальное берется из этого", - заявляет экономист.

Тем временем в Путинской России численность населения приблизилась к тому уровню, что имелся на момент окончания Гражданской войны - то есть 20-го века как ни бывало, а не только СССР. Продолжительность жизни как и обеспеченность бесплатным, одним из лучших в мире здравоохранением - была не случайность в СССР, а результат развития десятилетиями тех принципов и медицинских НИИ, которые основывал ещё Ленин в годы Гражданской войны. Величайшим открытием тех лет, отобразившимся инфраструктурно - был Институт переливания крови (уже за это одно Богданову, спорившему много с Лениным - спасибо)...

Однако оптимизация советской системы охраны здоровья населения, принципиально бесплатной и всеохватной (количество больниц и поликлиник должно было оставаться неприксновенным и только расти - а эти, начиная с Москвы, стали сокращать, сливать воедино) - и дала такие результаты, что ВОЗ буквально в обмороке. А гламурная блондинка - вряд ли подходит для "озвучивания" столь убийственных для двух десятилетий правления Путина данных.

В 2018 году численность населения в России сократилась на 99,7 тыс. человек, при этом рост смертности был зафиксирован в 32 регионах РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности", - сказала Голикова.

При этом она отметила, что смертность сельских жителей в России на 14% выше, чем городских. По ее словам, они живут почти на два года меньше, чем горожане.

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