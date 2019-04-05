Памятуя прошлогодний скачок бензоцен, Козак попытался приструнить нефтяные олигархии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о подписании новых соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива, передает "Интерфакс". "Подписаны уже, все расписались", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будут подписываться обновленные соглашения с нефтяными компаниями. Ранее сообщалось, что правительство РФ и нефтяные компании не будут подписывать новые топливные соглашения о стабилизации рынка до конца II квартала.

Как сообщалось, правительство по настоянию нефтяных компаний приняло решение снизить уровень целевых цен на бензин в формуле демпфера с 56 тыс. руб./т до 51 тыс. руб./т, по дизельному топливу - с 50 тыс. руб./т до 46 тыс. руб./т. Это уже вторая корректировка демпфирующего механизма за счет снижения целевой цены. По расчетам Минфина, это приводит к выпадающим доходам бюджета в 120-190 млрд рублей.

Одним из вариантов компенсации могло бы стать повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако Минэнерго выступает против такого подхода. Другим вариантом компенсации могли бы стать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако против этого выступает Минфин. Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что прорабатывается предложение о частичной компенсации за счет повышения пошлины на средние дистилляты.

В ноябре 2018 года правительство, нефтяные компании и независимые участники подписали соглашение о стабилизации топливного рынка. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. Подписи поставили представители "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Газпрома" и "Газпромнефти", "Татнефти", группы ТАИФ, "РуссНефти", "Нефтегазхолдинга" Эдурада Худайнатова, "Сургутнефтегаза" и "Нового потока". Эти десять компаний обязались до конца 2018 года сдерживать цены в рознице и на оптовом рынке на уровне специальных индикативных цен, которые установило правительство, а с января 2019 года они получили право повысить цены лишь на 1,7%. Минэнерго и ФАС занялись мониторингом цен.

Напомним, Путинская Россия на середину марта сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом, как передает ТАСС, рассказал в воскресенье журналистам в воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас у нас среднесуточное сокращение <...> вышли где-то на 140 тыс. баррелей по отношению к октябрю", - сказал он.

Россия взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 228 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 года. Новак ранее говорил, что достигнуть этого уровня Россия планирует к концу марта - началу апреля 2019 года.

По словам российского министра, страны - участницы соглашения ОПЕК+ не видят необходимости в пересмотре параметров сделки по сокращению добычи.

Новости по теме:

"Рыцарь Трубы" Сергей Куприянов не желает обсуждать с прессой пропажу газопровода

Министр-капиталист Новак доложил, что сырьевая империя сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки