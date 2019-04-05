Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Памятуя прошлогодний скачок бензоцен, Козак попытался приструнить нефтяные олигархии

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 0

нефть правительство бензин
Памятуя прошлогодний скачок бензоцен, Козак попытался приструнить нефтяные олигархии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о подписании новых соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива, передает "Интерфакс". "Подписаны уже, все расписались", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будут подписываться обновленные соглашения с нефтяными компаниями. Ранее сообщалось, что правительство РФ и нефтяные компании не будут подписывать новые топливные соглашения о стабилизации рынка до конца II квартала. 

Как сообщалось, правительство по настоянию нефтяных компаний приняло решение снизить уровень целевых цен на бензин в формуле демпфера с 56 тыс. руб./т до 51 тыс. руб./т, по дизельному топливу - с 50 тыс. руб./т до 46 тыс. руб./т. Это уже вторая корректировка демпфирующего механизма за счет снижения целевой цены. По расчетам Минфина, это приводит к выпадающим доходам бюджета в 120-190 млрд рублей. 

Одним из вариантов компенсации могло бы стать повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако Минэнерго выступает против такого подхода. Другим вариантом компенсации могли бы стать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако против этого выступает Минфин. Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что прорабатывается предложение о частичной компенсации за счет повышения пошлины на средние дистилляты. 

В ноябре 2018 года правительство, нефтяные компании и независимые участники подписали соглашение о стабилизации топливного рынка. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. Подписи поставили представители "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Газпрома" и "Газпромнефти", "Татнефти", группы ТАИФ, "РуссНефти", "Нефтегазхолдинга" Эдурада Худайнатова, "Сургутнефтегаза" и "Нового потока". Эти десять компаний обязались до конца 2018 года сдерживать цены в рознице и на оптовом рынке на уровне специальных индикативных цен, которые установило правительство, а с января 2019 года они получили право повысить цены лишь на 1,7%. Минэнерго и ФАС занялись мониторингом цен.

Напомним, Путинская Россия на середину марта сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом, как передает ТАСС, рассказал в воскресенье журналистам в воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак. 

"Сейчас у нас среднесуточное сокращение <...> вышли где-то на 140 тыс. баррелей по отношению к октябрю", - сказал он. 

Россия взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 228 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 года. Новак ранее говорил, что достигнуть этого уровня Россия планирует к концу марта - началу апреля 2019 года. 

По словам российского министра, страны - участницы соглашения ОПЕК+ не видят необходимости в пересмотре параметров сделки по сокращению добычи. 

Новости по теме:

"Рыцарь Трубы" Сергей Куприянов не желает обсуждать с прессой пропажу газопровода

Министр-капиталист Новак доложил, что сырьевая империя сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Игорь Стрелков: нет, это не второй 1937-й
Игорь Стрелков: нет, это не второй 1937-й
05.04.2019
О душителях наших, ростовщиках
О душителях наших, ростовщиках
03.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Памятуя прошлогодний скачок бензоцен, Козак попытался приструнить нефтяные олигархии (0)
"Всё нормально, вымираем", а в мире-то продолжительность жизни людской растёт (7)
Отсутствие обуви - ещё не признак бедности, заявила "говорящая голова" Путина (3)
Полицаи тоже хотят отдыхать, как буржуи! (0)
В Ливии ожидается очередной переворот: армия Хафтара наступает на Триполи (0)
Личная жизнь банкира Костина охраняется теперь всем Роскомнадзором (2)
Путинская Россия бесспорный лидер в игнорировании решений ЕСПЧ (3)
Силовигархия вырубит часть Кавказского заповедника под дорогу к "Лунной поляне" (1)
Ушакова "ушёл" из мэров Риги министр регионального развития Пуце (1)
При производстве боеприпасов в Дзержинске взорвался цех "Кристалла" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Война последний способ для США остановить "Северный поток 2"
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: В России назвали учения НАТО и Украины приглашением поиграть с огнем
Дарья Митина Дарья Митина: А вы сдали анализ на вменяемость?....
Дарья Митина Дарья Митина: Как на духу
Дарья Митина Дарья Митина: Объявление в жёлтом доме им. Зюганова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss