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Московский листок

Трамп поедет торжественно открывать The Wall на границу с Мексикой

Опубликовано 05.04.2019 в разделе комментариев 2

сша мексика миграция трамп
Трамп поедет торжественно открывать The Wall на границу с Мексикой

Дональд Трамп заявил в пятницу, что отправляется на границу с Мексикой, чтобы осмотреть возводимый там участок стены, призванный защитить территорию Соединенных Штатов от потока мигрантов. Об этом, как передает ТАСС, глава государства написал в Twitter, одновременно пригрозив Мексике ввести повышенные пошлины и наложить серьезный штраф, если эта страна не начнет бороться с миграцией и наркотрафиком. 

"Направляюсь на южную границу, чтобы показать новый участок стены, который сейчас строят, - написал американский президент. - Отправляюсь прямо сейчас!" 

"Мексика впервые за десятилетия разумным образом перехватывает нелегальных [мигрантов] на своей южной границе - до их долгого пути в США. Это отлично, и так и должно быть. Огромный поток будет остановлен", - указал Трамп. 

"Однако, - продолжил он, - если по какой-либо причине Мексика перестанет перехватывать нелегалов и направлять их обратно, откуда они прибыли, то США будут вынуждены ввести пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные в Мексике и отправленные через границу к нам. Если это не сработает, <...> я закрою границу. Это будет иметь приоритет над USMCA". 

Напомним, USMCA - это торговое соглашение, заключенное США с Мексикой и Канадой при администрации Трампа взамен прежнего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. 

Американский лидер также пригрозил Мексике штрафными мерами, если из этой страны в США продолжат массово поступать наркотики. "Я также изучаю вопрос об экономических штрафных санкциях в связи тем, что через территорию Мексики перевозятся и контрабандой переправляются через нашу южную границу наркотики, объем торговли которыми составляет 500 млрд долларов", - добавил президент, напомнив, что каждый год от наркотиков умирают 100 тыс. американцев. 

Президент Трамп обещает построить стену на границе с Мексикой для защиты от притока в США нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Накануне Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики, если власти этой страны не остановят наркотрафик через границу и в течение года не примут меры по предотвращению нелегальной миграции. 

США - крупнейший экономический партнер Мексики. Объем торговли между двумя странами в настоящее время составляет порядка 1,7 млрд долларов в день.

При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил находящихся в оппозиции демократов в одобрении "самого слабого иммиграционного законодательства в мире". "Мексика должна остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США через свою страну и нашу южную границу. Мексика на протяжении многих лет богатела на США, намного завышая расходы на обеспечение безопасности границы", - резюмировал американский лидер.

В прошлом году Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении закрыть американско-мексиканскую границу в связи с миграционным кризисом. Так, президент распорядился привлечь несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot ("Верный Патриот") по противодействию нелегальной миграции на пограничных территориях. По сообщению прессы, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен тогда заявляла, что не будет выполнять распоряжение о закрытии границы, так как на деле это неосуществимо.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: В ответ на мерзкие происки и подлые выходки Трампа
Доктор"лечим баранов и прочую обмудь,мОтя-заходи написал 05.04.2019 21:53
Зачем стену?
Напалмом дешевле и качественнее.
.
мОте заДроЧеру = прЮвет!
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В ответ на мерзкие происки и подлые выходки Трампа
СОТНИК написал 05.04.2019 21:21
А не построить ли нам стену на границе с Таджикией?
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