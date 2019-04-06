Анатолий Баранов: Он не Голобородько из фильма, он не сможет изменить Украину

Дал комментарий "Свободной прессе".

Обязанности начальника управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России после ухода возглавлявшего ведомство с 2013 года Олега Говоруна будет исполнять Алексей Филатов, пишет РБК.

Сообщается, что Алексей Филатов несколько лет работал в управлении главным советником и курировал отношения России с Южной Осетией. В 2018 году он занял должность замначальника управления и стал куратором самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

До Филатова работу с Донбассом в Кремле курировал заместитель Говоруна Максим Поляков. Другим заместителем Говоруна, по словам источников РБК, близких к Кремлю, является Денис Травин (курирует экономические вопросы взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией). Начальник департамента Владимир Владимиров занимается политическими вопросами в тех же республиках.

— Итоги работы по украинскому направлению не являются вдохновляющими, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Другое дело, что здесь зависело от личности Говоруна? Была избрана изначально ущербная парадигма, в рамках которой еще и проявилось обычное российское недомыслие. Что же касается назначения Филатова, думаю, достойных кадров просто нет. Итоги работы по Донбассу чудовищны, тут не до поощрения кадровым ростом. Но, видимо, других нет.

— Алексей Чеснаков говорит, что реорганизация управления может быть связана с включением в понятие «приграничное сотрудничество» работы, связанной с геополитическими амбициями России, в том числе и за пределами СНГ? Как это понимать? У нас появились какие-то новые амбиции?

— Сегодня уровень кремлевских мыслителей таков, что могут и на голубом глазу назвать «управлением геополитическими амбициями». Хотя нужно понимать, что Россия находится в положении обороняющейся стороны, и вести себя на внешних направлениях нужно скромнее.

— Как насчет «рутинизации минского процесса»?

— Я не вполне вообще понимаю, что такое «минский процесс». По-моему, процесс давно закончился. Если вообще начинался. Нас ждет не рутинизация, а просто вырождение до полной бессмысленности. Будут сидеть, чиновники получать зарплату, и всё.

— Насколько, по-вашему, исход выборов на Украине повлияет на дальнейшую политику по отношению к Украине и Донбассу?

— Трудно сказать, итогов украинских выборов еще нет. Порошенко вряд ли что-нибудь станет менять. А Зеленский будет вынужден следовать за конъюнктурой. Он не Голобородько из фильма, он не сможет изменить Украину.