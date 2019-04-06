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Московский листок

Анатолий Баранов: Он не Голобородько из фильма, он не сможет изменить Украину

Опубликовано 06.04.2019 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Анатолий Баранов: Он не Голобородько из фильма, он не сможет изменить Украину

Дал комментарий "Свободной прессе".

Обязанности начальника управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России после ухода возглавлявшего ведомство с 2013 года Олега Говоруна будет исполнять Алексей Филатов, пишет РБК. 

Сообщается, что Алексей Филатов несколько лет работал в управлении главным советником и курировал отношения России с Южной Осетией. В 2018 году он занял должность замначальника управления и стал куратором самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

До Филатова работу с Донбассом в Кремле курировал заместитель Говоруна Максим Поляков. Другим заместителем Говоруна, по словам источников РБК, близких к Кремлю, является Денис Травин (курирует экономические вопросы взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией). Начальник департамента Владимир Владимиров занимается политическими вопросами в тех же республиках.

— Итоги работы по украинскому направлению не являются вдохновляющими, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Другое дело, что здесь зависело от личности Говоруна? Была избрана изначально ущербная парадигма, в рамках которой еще и проявилось обычное российское недомыслие. Что же касается назначения Филатова, думаю, достойных кадров просто нет. Итоги работы по Донбассу чудовищны, тут не до поощрения кадровым ростом. Но, видимо, других нет.

 Алексей Чеснаков говорит, что реорганизация управления может быть связана с включением в понятие «приграничное сотрудничество» работы, связанной с геополитическими амбициями России, в том числе и за пределами СНГ? Как это понимать? У нас появились какие-то новые амбиции?

— Сегодня уровень кремлевских мыслителей таков, что могут и на голубом глазу назвать «управлением геополитическими амбициями». Хотя нужно понимать, что Россия находится в положении обороняющейся стороны, и вести себя на внешних направлениях нужно скромнее.

— Как насчет «рутинизации минского процесса»?

— Я не вполне вообще понимаю, что такое «минский процесс». По-моему, процесс давно закончился. Если вообще начинался. Нас ждет не рутинизация, а просто вырождение до полной бессмысленности. Будут сидеть, чиновники получать зарплату, и всё.

— Насколько, по-вашему, исход выборов на Украине повлияет на дальнейшую политику по отношению к Украине и Донбассу?

— Трудно сказать, итогов украинских выборов еще нет. Порошенко вряд ли что-нибудь станет менять. А Зеленский будет вынужден следовать за конъюнктурой. Он не Голобородько из фильма, он не сможет изменить Украину.



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