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Московский листок

Вакцинация от желания понимать

Опубликовано 06.04.2019 в разделе комментариев 2

закон минздрав прививки
Вакцинация от желания понимать

Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации, заявила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева. Соответствующие поправки могут внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

По словам Яковлевой, в России наблюдается активизация антивакцинального лобби. Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и подрывает доверие граждан к вакцинации. 

Минздрав хочет блокировать сайты с призывами отказываться от прививок, а также ввести за их распространение административную ответственность. 

***

Я в общем, сторонник вакцинации (что само по себе звучит странно, вроде "сторонника шарообразности земли" и "сторонника закона всемирного тяготения"), и я всегда поддерживаю минздрав в его стремлении хоть как-то наладить педиатрическую помощь, хотя бы на уровне 60-70-х годов прошлого столетия.

Но когда минздрав (да и любое друго ведомство) выходит за пределы своей компетенции, то хоть стой, хоть падай...

А почему, собственно, общество не имеет права обсуждать прививки? приводить аргументы pro et contra?

Да вот же и соответствующая статья Конституции РФ.

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

А почему же вопросы вакцинации вдруг выводятся из конституционного поля и полностью передаются одному из ведомств?

Завтра Минобороны заявит - обсуждать дедовщину в армии запрещено!

Послезавтра Минфин запретит упоминать инфляцию, а МВД - преступность. Нет у нас преступности, и все тут! И лишнего знать вам не положено.

А я, к примеру, очень хорошо понимаю, зачем прививать от особо опасных инфекций - дифтерии, столбняка или полиомиелита. А вот уже прививки от коклюша, входящие в комбинированную вакцину, до сих пор вызывают у меня вопрос - зачем?

Зачем прививать от кори и других детских инфекций, которые у подавляющего большинства детей проходят сами? Особенно когда статистика осложнений заболевания сопоставима со статистикой осложнений от вакцины.

Но я не Минздрав, и желания быть истиной в последней инстанции не имею. Я просто хочу понимать. И хочу видеть разные точки зрения, в том числе и нелепые - как-нибудь разберусь.

Хотя, можно считать, проект законов, предлагаемых Минздравом - это своеобразная вакцинация от избыточного "желания понимать". Тем более, что законы у нас часто, как прививки, не обсуждаются, а принимаются сразу, без отягчающих душу раздумий...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Половина греков - фаши! Половина - вроде наши... Кто там тот, а кто не тот - Лихорадка разберет!
!!!GUGUBUMTOTJABOG!!!&&& написал 06.04.2019 02:43
"Я в общем, сторонник вакцинации (что само по себе звучит странно, вроде "сторонника шарообразности земли" и "сторонника закона всемирного тяготения"), и я всегда поддерживаю минздрав в его стремлении хоть как-то наладить педиатрическую помощь, хотя бы на уровне 60-70-х годов прошлого столетия.
Но когда минздрав (да и любое друго ведомство) выходит за пределы своей компетенции, то хоть стой, хоть падай...
А почему, собственно, общество не имеет права обсуждать прививки? приводить аргументы pro et contra?"
- Половина этого "общества" - то таки опопавпозиции - платные агенты амеров - то таки да... А вторая половина - таки безмозглые идиоты и даже - таки идиотки - то таки да...
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чтобы
вакцинация написал 06.04.2019 02:24
пошла в народ,в мозги народа,надо привить на глазах у всего народа президента,парламент,и всех миллиардеров отечественной вакциной,вот тогда народ будет посмотреть.
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