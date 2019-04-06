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Московский листок

Смех, да и только: мир захватываем?

Опубликовано 06.04.2019 автором в разделе комментариев 0

путин выборы царь кремль
Смех, да и только: мир захватываем?

Журнал "Тайм" (Время) поместил на обложке такую картинку. Мол, ВВП мир захватывает. По идее, мы должны зайтись в восторге. Но я лишь посмеюсь. 

Мир захватываем? Потеряв Украину и прос...ав Новороссию? Белоруссию будучи не способны интегрировать? Теряя (в цивилизационном плане) тот же Казахстан? Получив нищету и бедность у себя дома, десятилетний застой в экономике и сохранение сырьевого характера оной? При этом увязнув в сирийской трясине, где потребуется потратить хренову тучу миллиардов долларов, обеспечивая вырождение и упадок в самой РФ (кризис недоинвестирования)? Норовя еще и Венесуэлу обанкротившуюся на содержание взять, обрекая глубинку РФ на износ и угасание? 

Да, странная власть над миром получается. "Придурок" Трамп будет строить в США заводы и фабрики, новую инфраструктуру и порождать новые рабочие места - а "властелин мира" продолжит выкачивать русские деньги в Сирию и Венесуэлу. В эти прорвы и черные дыры. Допуская то, что китайцы тихо колонизируют Сибирь и Дальний Восток. Вкладывая деньги РФ в ценные бумаги США. 
Допуская полный звиздец в образовании...

"Ветхость зданий, нищенские зарплаты ученых, тотальная ложь начальства, девальвация знания в глазах молодежи и работодателей, общее душевное нездоровье всех участников образовательного процесса - таковы симптомы тяжелой болезни, лечить которую никто не собирается.
Вера Афанасьева, профессор Саратовского государственного университета

Открытое письмо министру образования РФ..."
https://newizv.ru/news/society/01-04-2019/professor-afanasieva-ministru-vasilievoy-pochemu-my-bednye-i-bolnye

При этом 200 тысяч школьников в РФ ходят в ветхие школы без канализации (послание Путина 2019 года), и без канализации живет пятая часть семей в стране. Это, видимо, и есть этапы пути к глобальному владычеству? Равно как и утрата своего гражданского авиапрома, отставание в космосе, в электронике, в станкостроении? 
М-да... 


Может, они специально такие картинки тискают в своих журналах, лишь бы не спугнуть клиента? Мол, ты и дальше в том же духе продолжай? А мы тебя - для твоей же пропаганды - станем рисовать Повелителем Вселенной? 


***


Тем временем, власть нагло нарушила свои обещания насчет невведения новых налогов в ходе кризиса. (В такие времена принято СНИЖАТЬ налоги, чтобы поднять экономику, что Трамп и делает). Теперь в РФ появились пять новых налогов, за неуплату коих будут и пени, и штрафы, и уголовные дела. 

"Путин одобрил введение новых налогов
Президент поддержал введение пяти новых налогов в НК. За уклонение от их уплаты предпринимателям грозит уголовная ответственность. Однако перед введением закона в силу предусмотрен переходный период.
1 апреля Министерство финансов опубликовало новую версию закона о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Это следующие платежи:

платы с грузовиков массой свыше 12 т (система «Платон»),
отчисления операторов сети связи общего пользования,
курортный (гостиничный) сбор,
экологический сбор,
утилизационный сбор,
платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Экологический сбор и платы за негативное воздействие на окружающую среду намерены объединить. В результате в России может появиться пять новых налогов..."
https://news.mail.ru/politics/36870885/?frommail=1

Удушение экономики РФ с помощью утяжеления податного бремени, введение новых налогов при профицитном бюджете и высасывание денег из производственного сектора - это и есть завоевание власти над миром? В РФ идет фактическое уничтожение нормальных производителей. 



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