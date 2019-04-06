Смех, да и только: мир захватываем? путин выборы царь кремль Журнал "Тайм" (Время) поместил на обложке такую картинку. Мол, ВВП мир захватывает. По идее, мы должны зайтись в восторге. Но я лишь посмеюсь.



Мир захватываем? Потеряв Украину и прос...ав Новороссию? Белоруссию будучи не способны интегрировать? Теряя (в цивилизационном плане) тот же Казахстан? Получив нищету и бедность у себя дома, десятилетний застой в экономике и сохранение сырьевого характера оной? При этом увязнув в сирийской трясине, где потребуется потратить хренову тучу миллиардов долларов, обеспечивая вырождение и упадок в самой РФ (кризис недоинвестирования)? Норовя еще и Венесуэлу обанкротившуюся на содержание взять, обрекая глубинку РФ на износ и угасание?



Да, странная власть над миром получается. "Придурок" Трамп будет строить в США заводы и фабрики, новую инфраструктуру и порождать новые рабочие места - а "властелин мира" продолжит выкачивать русские деньги в Сирию и Венесуэлу. В эти прорвы и черные дыры. Допуская то, что китайцы тихо колонизируют Сибирь и Дальний Восток. Вкладывая деньги РФ в ценные бумаги США.

Допуская полный звиздец в образовании...



"Ветхость зданий, нищенские зарплаты ученых, тотальная ложь начальства, девальвация знания в глазах молодежи и работодателей, общее душевное нездоровье всех участников образовательного процесса - таковы симптомы тяжелой болезни, лечить которую никто не собирается.

Вера Афанасьева, профессор Саратовского государственного университета



Открытое письмо министру образования РФ..."

https://newizv.ru/news/society/01-04-2019/professor-afanasieva-ministru-vasilievoy-pochemu-my-bednye-i-bolnye



При этом 200 тысяч школьников в РФ ходят в ветхие школы без канализации (послание Путина 2019 года), и без канализации живет пятая часть семей в стране. Это, видимо, и есть этапы пути к глобальному владычеству? Равно как и утрата своего гражданского авиапрома, отставание в космосе, в электронике, в станкостроении?

М-да...





Может, они специально такие картинки тискают в своих журналах, лишь бы не спугнуть клиента? Мол, ты и дальше в том же духе продолжай? А мы тебя - для твоей же пропаганды - станем рисовать Повелителем Вселенной?





***





Тем временем, власть нагло нарушила свои обещания насчет невведения новых налогов в ходе кризиса. (В такие времена принято СНИЖАТЬ налоги, чтобы поднять экономику, что Трамп и делает). Теперь в РФ появились пять новых налогов, за неуплату коих будут и пени, и штрафы, и уголовные дела.



"Путин одобрил введение новых налогов

Президент поддержал введение пяти новых налогов в НК. За уклонение от их уплаты предпринимателям грозит уголовная ответственность. Однако перед введением закона в силу предусмотрен переходный период.

1 апреля Министерство финансов опубликовало новую версию закона о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Это следующие платежи:



платы с грузовиков массой свыше 12 т (система «Платон»),

отчисления операторов сети связи общего пользования,

курортный (гостиничный) сбор,

экологический сбор,

утилизационный сбор,

платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Экологический сбор и платы за негативное воздействие на окружающую среду намерены объединить. В результате в России может появиться пять новых налогов..."

https://news.mail.ru/politics/36870885/?frommail=1



Удушение экономики РФ с помощью утяжеления податного бремени, введение новых налогов при профицитном бюджете и высасывание денег из производственного сектора - это и есть завоевание власти над миром? В РФ идет фактическое уничтожение нормальных производителей.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться читайте нас в Я.Новости