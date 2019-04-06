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Московский листок

Севастополь постепенно обрушивается в море

Опубликовано 06.04.2019 в разделе комментариев 1

севастополь вода губернатор
Севастополь постепенно обрушивается в море

Оползень в садоводческом товариществе «Парус» в июле прошлого года на Северной стороне получил свое продолжение - губернатор Севастополя провёл выездное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Беда не приходит одна, как говорится...

Проблема реальная - на садовых участках в зоне оползня сливалось в почву 250 тыс. кубометров воды в год. Грубо говоря, дерьмом подмыло.

«Мы сейчас пресекаем попытки нового строительства. Мы считаем, что они и создают угрозу сползания таких участков в сторону моря. Главная проблема — это отсутствие канализации, сброс отходов прямо в грунт. Поэтому мы разбираемся с этой ситуацией как уже со сложившейся. В понедельник будет принято решение о запрете расселения отдыхающих на этих опасных территориях. Для того чтобы установить зоны отвода и уменьшить эксплуатацию, по этим участкам будет произведён мониторинг. Здесь будет действовать режим ограничения хозяйственной деятельности, запрет на размещение людей в пределах опасной зоны. Эта территория уже огорожена и тут действует ограничительный режим», — рассказал губернатор Дмитрий Овсянников для прессы.

***

Проблема, скажем так, не новая. Большая часть усадьбы "Ласточкино гнездо", символа Крыма, вот уже скоро 100 лет находится в аварийном состоянии и закрыта для посетителей. Не знали?

Правда, там винят Ялтинское землетрясение 1927 года, но сначала все же построили усадьбу и по традиции вывели сточные воды куда придется - все равно в море стечет... А землетрясение просто поставило жирную точку.

Во первых, надо четко осознавать - добрая половина Севастополя, как и других крымских городов, - это самострой или дома, возведенные с различной тяжести нарушениями.

Второе - практически везде сточные воды идут не в систему канализации, и не в замкнутые емкости, а вытекают наружу. Чаще всего прямо в море. Сточные трубы, как сигарета во рту курильщика, торчат из-под всех домов, возведенных на обрывах с видом на море.

Ну и третье - в Крыму все земледелие строится на поливе, не будете поливать, ничего не вырастет. То есть даже при нормализации канализационного вопроса все равно вода будет подмывать почву.

***

Есть у администрации Севастополя решение проблемы, которая в ближайшей перспективе обрушит всю береговую линию вместе со всем, что над ней построено?

Нет у них решения. Потому что надо фактически перестроить весь Севастополь, убрать вообще все постройки с прибрежной полосы, ввести жесткие нормы по организации водоснабжения и канализации - и что очень важно, как-то эти нормы еще и выполнять. Иначе, как с древним Херсонесом, большая часть города рано или поздно окажется под водой.

Анатолий Баранов: дайте нам денег из бюджета, мы их на что-нибудь тут потратим…

Ну и еще один сугубо крымский вопрос - вода. Ее в Крыму явным образом не хватает, и судя по действиям властей в данном направлении, не хватать будет долго, если не всегда.

Анатолий Баранов: вопрос воды в Крыму один из основных, и решать его надо незамедлительно

Вода для Крыма

Хотя до 80 процентов воды, которую расходуют жители Крыма и Севастополя, может возвращаться для очистки и возвращения в оборот. Но только в случае, если водоснабжение и канализация представялют собой замкнутую систему. У нас же своего рода "Израиль наоборот" - там опресняют морскую воду, а мы разбавляем море пресной...

Никто, конечно, не считал, во что обойдется Севастополю система возврата и очистки воды, но эти расходы куда важней, чем благоустройство сквериков и раскраска городских стен патриотическими граффити.

Пока же и с системой очистки воды в Севастополе сплошной конфуз...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Крон Принц Антолий Георгич Юх написал 06.04.2019 10:09
И я не нахожу. Это одинаковый процесс гниения с Ленина и по сию пору.
Г о в н о баранье, козье, обезьянье разное, но это г о в н о.
Харкотина поплыла по территории. Названия Меняются , развитой социализм или с человеческим членом, это все капитализм и главное решить краснозадый вопрос, ибо так и буде. Подначивать, врать, стравливать и и
И и
Иииииии
Ни х у я! Наглая морда Плотницкого в кожпальто и воровать. Мадуро и сплошное п и здило во. Брежнев и психушки. Баранов и сплошные баны.
Решить красножопый вопрос и постепенно сдохнут насралбайки!
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