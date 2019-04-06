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Московский листок

Нас пытаются убедить, что мы - дебилы

Опубликовано 06.04.2019 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Нас пытаются убедить, что мы - дебилы

Самыми волнующими темами для россиян стали семья, здоровье, футбол и личные отношения, свидетельствуют данные исследования компании Segmento, основанные на анализе почти 200 млрд просмотров интернет-страниц с начала 2019 года. «Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».

Ага. А политика, доходы и даже собственная жизнь россиян вообще почти не волнуют. Ни в какое сравнение с пляжным отдыхом.

Не думаю, что россияне сплошь дебилы (хотя процент угрожающий), но все же складывается впечатление, что россиян старательно пытаются убедить в их тотальной дебильности. 

Ну что мне за дело до того, что 

Богатые едят хлеб, а бедные - дерьмо

Смерть от рака становится перспективой для каждого второго

Государство придумало содержать одних нищих за счет других

Росстат продолжает распространять подрывную информацию. Россияне нищие!

А вот футбол и образование за рубежом мне в мои почти 60 лет - самое важное, что есть.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
КП написал 06.04.2019 11:04
Да, да именно так все и происходит. А вы тут думаете, почему люди не протестуют? А потому, что "кнопочка - протест" во всех СМИ выключена. Информацию о том что "все плохо" дают в гомеопатических дозах, что бы было привыкание. Нет, зарплаты не хватает, очень не хватает. Ну а что делать?
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