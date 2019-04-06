Нас пытаются убедить, что мы - дебилы

Самыми волнующими темами для россиян стали семья, здоровье, футбол и личные отношения, свидетельствуют данные исследования компании Segmento, основанные на анализе почти 200 млрд просмотров интернет-страниц с начала 2019 года. «Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».
Ага. А политика, доходы и даже собственная жизнь россиян вообще почти не волнуют. Ни в какое сравнение с пляжным отдыхом.
Не думаю, что россияне сплошь дебилы (хотя процент угрожающий), но все же складывается впечатление, что россиян старательно пытаются убедить в их тотальной дебильности.
Ну что мне за дело до того, что
Богатые едят хлеб, а бедные - дерьмо
Смерть от рака становится перспективой для каждого второго
Государство придумало содержать одних нищих за счет других
Росстат продолжает распространять подрывную информацию. Россияне нищие!
А вот футбол и образование за рубежом мне в мои почти 60 лет - самое важное, что есть.
А.Б.
КП написал 06.04.2019 11:04