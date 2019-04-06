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Московский листок

Думакам дoзвoлят oсмoтp членов правительства

Опубликовано 06.04.2019 в разделе комментариев 0

дума
Думакам дoзвoлят oсмoтp членов правительства

Вячеслав Володин считает, что нижняя палата парламента должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства. В интервью интернет-редакции Госдумы господин Володин предложил внести для этого поправки в Конституцию. Кремль заявил, что с такой инициативой пока не знаком.

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию»,— сказал спикер нижней палаты. Он отметил, что такая возможность соответствовала бы «принципам должного баланса властей» и обеспечила бы «более высокий уровень ответственности в работе правительства».

«Это новое предложение»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, была ли эта инициатива согласована с Кремлем.

И пoка думаки будут участвовать в консультациях... у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести две пары подходящей по сезону обуви каждому члену семьи. Среди многодетных семей таких 40%. Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество, почти половина (49,1%) не в состоянии выехать куда-либо на ежегодный недельный отпуск, а 11% семей не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

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