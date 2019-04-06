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Московский листок

Позиции аpмии Хафтара бoмбят ливийские "кpысы"

Опубликовано 06.04.2019 в разделе комментариев 0

ливия джамахиpия
Позиции аpмии Хафтара бoмбят ливийские "кpысы"

Воздушная авиация правительства национального согласия (НПС) Ливии нанесла удары по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) к югу от Триполи, сообщило AP. Агентство отметило, что авиаудары пришлись на район Гарьяна, который ЛНА взяли без боя накануне. 

Использовать авиацию для защиты населения поручил премьер-министр НПС Фаиз Сарадж. Кроме того, по данным телеканала, сейчас проходит передислокация «для выполнения приказов и применения силы в случае необходимости». По данным агентства, в авианалете участвовали около ста солдат. 

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отдал войскам приказ двигаться на Триполи, где базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа. К вечеру 5 апреля ЛНА сообщила, что захватила аэропорт Триполи. Правительство национального согласия позже заявило, что контроль над аэропортом восстановлен, однако руководство Ливийской национальной армии это отрицает. 

Мировое сообщество пытается не допустить эскалации. Страны G7 и Cовбез ООН выпустили совместные заявления, в которых призвали стороны конфликта прекратить столкновения.

В Ливии антиправительственная армия начала вчеpа наступление на столицу страны Триполи. С 2011 года в стране не сформировано единое правительство, выборы президента в ноябре 2018 года были в очередной раз перенесены. Триполи находится под контролем правительства национального единства (ПНЕ, образовано в 2015 году при поддержке Совета безопасности ООН, является международно признанным, легитимным правительством Ливии. — РБК). В свою очередь, премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил с целью не допустить продвижение армии Хафтара. 

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