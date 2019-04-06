Паспортизация в Великобритании уже идёт без ЕС

Первые британские подданные уже получили обновленные паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, несмотря на то, что технически Великобритания пока не покинула ЕС, передают британские СМИ в субботу.

Обложка прежней версии британского паспорта, образца времен Британии в ЕС - темно-красного цвета, на ней в золотистом цвете изображен королевский герб, над которым располагаются надписи: Европейский союз и Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. С паспортов, выпущенных после 30 марта 2019 года, убрали надпись "Европейский союз".

В свoю oчеpедь председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил, что выход Великобритании может быть отложен максимум до 18 апреля.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", - сказал он. Таяни также отметил, что это последний день, когда можно организовать выборы в Европарламент, передает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, со своей стороны, надеется, что британский парламент одобрит проект соглашения по Brexit. Об этом она заявила в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Важно, чтобы парламент воплотил в жизнь результаты референдума и позволил осуществить для британцев Brexit, я искренне надеюсь, что мы сможем сделать это со сделкой. Я продолжаю работать над тем, чтобы парламент мог согласовать сделку и мы могли покинуть [ЕС] упорядоченным образом", - сказала Мэй.

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