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Московский листок

F-16 пострадал от собственного выстрела в Нидерландах

Опубликовано 06.04.2019 в разделе комментариев 1

F-16 пострадал от собственного выстрела в Нидерландах

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов F-16 повредил собственный двигатель в ходе стрельбы во время учений. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны. 

Отмечается, что полет проходил 21 января. В нем принимали участие два истребителя, которые стреляли по учебным целям из пушек. Один F-16 пострадал от собственного выстрела, когда осколки боеприпаса попали в двигатель. 

Пилот прервал полет и отправился в сопровождении другого истребителя на авиабазу Леуварден. В результате никто не пострадал, посадка прошла успешно. Ведется расследование происшествия.

Напомним, в балтийских кpаях и американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в осуществил очередной полет вблизи российских границ. В районе Балтийского моря, - следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. 

По имеющимся данным, бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. После трансатлантического перелета он прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Уже над Балтийским морем он лег курсом в сторону морской границы Калининградской области.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
йй написал 06.04.2019 18:47
Даже в самолете можно подстрелить себя в задницу, надо же.
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