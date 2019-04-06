F-16 пострадал от собственного выстрела в Нидерландах

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов F-16 повредил собственный двигатель в ходе стрельбы во время учений. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Отмечается, что полет проходил 21 января. В нем принимали участие два истребителя, которые стреляли по учебным целям из пушек. Один F-16 пострадал от собственного выстрела, когда осколки боеприпаса попали в двигатель.

Пилот прервал полет и отправился в сопровождении другого истребителя на авиабазу Леуварден. В результате никто не пострадал, посадка прошла успешно. Ведется расследование происшествия.

Напомним, в балтийских кpаях и американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в осуществил очередной полет вблизи российских границ. В районе Балтийского моря, - следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. После трансатлантического перелета он прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Уже над Балтийским морем он лег курсом в сторону морской границы Калининградской области.

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