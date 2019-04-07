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Московский листок

Володин возжелал лавров Хасбулатова?

Опубликовано 07.04.2019 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Володин возжелал лавров Хасбулатова?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституцию РФ необходимо внести поправки, которые бы разрешали Думе принимать участие в формировании правительства, сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

В настоящее время, в соответствии с Конституцией, Госдума дает лишь согласие президенту страны на назначение председателя правительства. 

«Было бы правильно…, чтобы Госдума, как минимум, участвовала в консультациях при назначении членов правительства», — заявил Володин. 

Однако он тут же подчеркнул, что для этого потребуется внести некоторые правки в Конституцию России, в частности законодательно прописать нормы отчета кабмина перед парламентом. 

Кроме того, Володин отметил, что это не единственное дополнение в Конституцию: «Есть еще вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. От этого зависит эффективность институтов государственного управления».

***

С самого начала, с первого дня образования Государственной думы оппозиция добивалась этого права - назначать правительство и контролировать его работу. Напомню, что первый созыв Думы собрался в 1994 году, после ельцинского государственного переворота, когда конституция РСФСР была заменена на ныне действующую, и парламент в стране потерял свое значение - в том числе и в плане контроля за исполнительной властью.

В общем-то ответом на все подобные инициативы было одно - фиг! Не для того Ельцин расстрелял парламент в 1993-м, чтобы потом передавать ему власть.

Ту же самую линию проводил и Путин как преемник и продолжатель дела Ельцина.

Ту же линию проводил и Володин, пока трудился в Администрации президента и проводил в жизнь эту же политику на "унасекомливание" законодательной власти.

И вдруг, став спикером парламента, спустя уже больше четверти века после установления "республики 1993 года", то есть  буржуазной диктатуры, Володин вдруг решает побороться за участие парламента в распределении реальных властных функций.

"Можно, я не буду это комментировать?" - сказал Кириенко в ответ на вопрос журналистов. Думаю, в этой должности Володин ответил бы точно так же.

Это здорово напоминает Хасбулатова, который, став председателем Верховного Совета РСФСР, из сторонника Ельцина превратился в его главного противника.

Хотя Госдума сегодня устроена так, что никакой обороны ее против кремля организовать невозможно в принципе, казус заключается в том, что идею, которую не смогла продавить оппозиция в течение четверти века, теперь поднимает на щит партия власти. Получается, что Путину и Медведеву придется противостоять партии, созданной ими и под них же. Напомню, это не Путин выдвиженец "Единой России", а ЕР - "назначенцы Путина".

Идея, озвученная Володиным, потрясающе провокационна, причем именно в силу своей очевидной разумности и справедливости. Несколько смущает сам Володин как ее проводник, но чего не бывает в современной политике...

Причем Володин говорит об участии в каких-то консультациях по назначению членов правительства, хотя никакие консультации подобного рода ни в Конституции, ни в законах не прописаны. Естественно, непонятен и формат участия неизвестно в чем. Президент может проводить такие консультации хоть в бане, так что, парламент требует обязательное место на полке для депутатов?

То есть предлагается, надо понимать, такие консультации из сугубо кулуарных превратить в публичные и гласные. 

Кстати, не только министры, но и губернаторы появляются у нас, словно чертики из коробочки. Раз - бегал какой-то Орешкин, а вот уж он и министр! Хлоп! - был какой-то замминистра, а вот он губернатор Севастополя... И так далее. 

А теперь что? Предлагается, чтобы кто-то где-то открыто обсуждал достоинства и недостаки кандидатов на высокие посты? А если достоинств там таких, которые можно вслух называть, и близко не наблюдается?

Очень интересная история, очень занятную кашу заварил г-н Володин. Эдак у нас и кандидатов в президенты начнут открыто обсуждать еще до выдвижения?

А.Б.



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