В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Производство в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях упало в 2018 году после двух лет роста. Причиной спада стал обвал выпуска гражданских и военных самолетов, вертолетов, космических кораблей и межконтинентальных ракет.

Речь идет о производстве по коду ОКВЭД «Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». В эту группировку входят:

гражданские и военные самолеты;

вертолеты;

беспилотные летательные аппараты;

комплектующие для самолетов и вертолетов;

искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки;

стартовые комплексы для ракетной и космической техники;

межконтинентальные баллистические ракеты.

Выпуск по этим статьям стал резко снижаться с июля 2018 года, следует из данных Росстата. Снижение продолжилось в начале 2019 года: за январь—февраль производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года.

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Случилось то, о чем мы давно предупреждали - "оборонка" эпохи Путина была изначально обречена на падение вместе с падением нефтяных доходов. Ибо ее делали ЦЕЛИКОМ зависимой от оборонного заказа. У нее изначально не было второй ноги - мирной продукции. В СССР все оборонные предприятия имели (задолго до Горбачева) гражданскую часть. Они выпускали телевизоры, мотоциклы, бытовую технику, домашнюю электронную технику и так далее. Путинская власть об этом даже думать не желала, начав в 2007 году вливание огромных денег в ВПК. Ну, а как только нефтяная холява кончилась - пошел провал. Уже видно, что ВПК ждут тяжелые времена, и это - преддверие второй перестройки.



Надо было тратить деньги не на дурацкие стадионы к олимпиаде и к мундиали, не на спортивные игрища направлять огромные организационно-государственные усилия, а на программу развития производства ДВОЙНОГО назначения. Вводя для этого протекционистские импортные пошлины - чтобы дать сбыт отечественному мирному производству. Но Кремль, как вы знаете, ненавидит протекционизм, а потому и завел ВПК в тупик. Как и всю страну.



Поскольку госаппарат времен Путина - это тупицы и дегенераты в квадрате (ухудшение произошло даже по сравнению с ельцинскими кадрами), они не думали ою этих проблемах, пока дорогая нефть покрывала все. Даже их "возрождение ВПК" было липовым: как мы знаем сегодня, даже в оборонке используется масса импортных материалов и комплектующих. Все "успехи несравненного российского оружия" подобны гнилью за позолоченным фасадом: гляди издали, только внутрь не лезь. Электроники это касается в первую очередь. Как и авиастроения, где "российским самолетом" назвали убожество-суперджет, собранный на 80% из импорта. Ну, он и провалился в первую очередь. Мы видим бесславный крах официозной показухи, имитационно-липового "вставания с колен". Вы так же и с МС-21 обделались: орали на весь мир о его крыльях из композитов, а оказалось, что материалы для производства сих композитов - импортные.



О том, что РФ ждет спад в вертолетостроении, я читал в "Эксперте" еще три года назад. Ну нельзя до бесконечности модернизировать советский Ми-17 и ехать на Ми-26! Нужны вертолеты нового поколения, причем не только тяжелые, но и легкие (совершенно не производимые в РФ). И что? Деньги власть спустила на всякие лыжные трамплины и мундиали, хотя могла бы (Сталина она любит вспоминать) потратить их на создание той же передовой авиатехники. Но нет - прожрала и прос...ала.



То же самое - и в космической отрасли. При Путине досуха выжали советское наследие, но - невзирая на потоп нефтедолларов в 2000-2014 гг. - не смогли создать ни нового космического корабля, ни перспективного носителя, ни межорбитального буксира, ни конкурентоспособных спутников, ни новых движков, ни ядерных СУ для космоса. Только трещали пропагандой о том, что тупые пиндосы летают на наших "Союзах" и не могут повторить двигатель РД-180. Вот и результат: в новой эре РФ осталась с морально устаревшими образцами брежневской космонавтики.



Да, у нынешней власти все повалилось из рук. Остается только денно и нощно вещать по телевизору о Трампе, бедах Макрона и Украине. Ибо иначе - если сию туфту убрать - придется говорить о куче проблем в РФ.